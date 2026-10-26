Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin op een haar na gecrasht met Sergio Pérez van Cadillac. Het voorval was niet te zien in de reguliere televisie-uitzending op het Circuit of the Americas, maar op sociale media duiken na afloop berichten op over de gevaarlijke situatie en een felle scheldpartij die daarop volgde.

Rond het einde van de achttiende ronde van het wereldkampioenschap verschenen er op X twee verschillende meldingen over een (bijna) aanvaring tussen de coureur van Red Bull Racing en de nieuwe Amerikaanse renstal. Hoewel er geen tv-beelden, boordradiofragmenten in de uitzending, valt het schrikmoment dat buiten het zicht van de wereldwijde regie is gebleven later wel gewoon te zien.

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Woede-uitbarsting

Verstappen kwam tijdens de race in Texas akelig dicht bij contact met een wagen van Cadillac op hoge snelheid, zoals op de beelden te zien is. De duidelijk geschrokken Verstappen liet zijn frustraties de vrije loop nadat hij ternauwernood een klapper weet te ontwijken. "Verdomme! Wat een idioot! Ik was bijna gecrasht!", zo klinkt de Nederlander op de boardradio. "Het blijkt dat Verstappen halverwege de race (bijna) in de achterkant van de Cadillac is gecrasht, maar de uitzending laat dat niet zien omdat het batterijgerelateerd is", zo laat een ander account nog weten op X.