George Russell maakte een enorme baalrace mee tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij kwam niet verder dan de achtste positie, waardoor de al kleine kans op de WK-titel nóg kleiner is geworden. De Mercedes-coureur viel onder andere terug door een tijdstraf, iets waar de FIA nu tekst en uitleg over heeft gegeven.

Russell had de zevende tijd geklokt in de kwalificatie, maar vanwege een track limit-overschrijding van Lando Norris mocht hij vanaf de zesde stek beginnen op het Circuit of the Americas. Buiten de openingsronde kon hij echter nauwelijks de aanval inzetten. In die ronde één ging Russell wijd door bocht 12 en dat leverde een tijdstraf van vijf seconden op. De Brit incasseerde deze tijdens zijn pitstop, waardoor hij extra tijd verloor en verder terugzakte in de rangorde. Uiteindelijk zag hij als achtste het zwart-witgeblokt.

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Verklaring van de stewards

Omdat Russell als zesde bocht 12 inging en ook als zesde de bocht uitkwam, was de tijdstraf voor het "verlaten van de baan en er voordeel uithalen" erg mysterieus. De stewards hebben nu een statement gelanceerd over de overtreding van Artikel 2.c van Hoofdstuk IV van Bijlage L van de International Sporting Code.

"Russell was richting bocht 12 aan het verdedigen ten opzichte van Oscar Piastri en ging daarbij van de baan", klonk de verklaring. "Hij kwam voor Piastri terug de baan op voor bocht 13 en behield dus de positie. Volgens de stewards heeft hij daarom blijvend voordeel gehaald uit het verlaten van de baan. De normale straf is een penalty van 10 seconden, maar omdat Russell tegelijkertijd Isack Hadjar aan het aanvallen was en omdat het gaat om een incident in de eerste ronde, werd de tijdstraf verminderd tot 5 seconden."

Russell won en verloor geen positie, dus dat er zo snel al een straf kwam, was een verrassing voor de coureur.