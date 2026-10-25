Max Verstappen keek na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten in de cooldown room alvast met een knipoog naar een mogelijk titelfeest van Kimi Antonelli in Mexico.

Aanleiding voor de grap is de stand van zaken in het wereldkampioenschap na de race in Austin. Met een vrij haalbaar resultaat zal Antonelli zich dan tot wereldkampioen gaan kronen in Mexico. Charles Leclerc vroeg na afloop van de race. "Dus waarschijnlijk Mexico, hè?", doelend op de plek waar de leider in het kampioenschap zijn wereldtitel definitief kan veiligstellen.

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Tequila in Mexico

Verstappen voegt zich vanuit het niets in het gesprek met de kreet: "Tequila!", doelend op het welbekende Mexicaanse drankje die bij titelwinst in Mexico-Stad stevig kan gaan vloeien, terwijl hij zelf ook wel enthousiast met zijn arm loopt te zwaaien. Door zijn overwinning in Austin heeft Antonelli inmiddels 365 punten verzameld in het wereldkampioenschap, waarmee hij een riante voorsprong verdedigt ten opzichte van teamgenoot George Russell (242 punten), Lewis Hamilton (241 punten) en Verstappen (236 punten). De volgende stop op de kalender is de Grand Prix van Mexico-Stad, die volgend weekend van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november op het programma staat. Op het Mexicaanse asfalt krijgt de Mercedes-coureur zijn volgende kans om de wereldtitel definitief veilig te stellen en zich te kronen tot de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de Formule 1. Daarvoor heeft hij slechts nog twee punten nodig.