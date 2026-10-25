Isack Hadjar moest genoegen nemen met de zesde plaats in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en dat terwijl hij als derde was gestart. Niet alleen zat de Frans-Algerijnse coureur niet op de optimale strategie, na zijn pitstop werd de Red Bull Racing-bolide ook nog eens "onbestuurbaar". Volgens de teamgenoot van Max Verstappen heeft hij daar de FIA voor te danken.

Ondanks dat Red Bull de rode softs onder de auto van Hadjar had gemonteerd, kwam hij niet lekker weg bij de start. Hij werd meteen verschalkt door de Ferrari's. Vervolgens werd hij door het team lang buiten gehouden op de softs en moest hij meer dan de helft van de wedstrijd op de harde compound doen. Bij het uitkomen van de pitstraat was er bijna een touché met Oscar Piastri. Later bleek dat Hadjar een probleem had met de zogenaamde deployment van de batterij.

Artikel gaat verder onder video

Hadjar hekelt FIA-regels

"Jullie hebben geen idee wat voor monster van een auto ik vandaag moest besturen...", begon Hadjar tegenover Viaplay. De frustratie was duidelijk ontzettend groot. "Ik zat vast met een gaspedaalafstelling voor de pitstraat." Hij bewoog met zijn hand steeds verder naar beneden om aan te geven wat hij met het gaspedaal deed. "Als ik dit deed, had ik nul procent [elektrisch vermogen], als ik verder ging, had ik nul procent, maar op dít niveau zat ik plotseling op honderd procent."

© Red Bull Content Pool

De RB22-bolide had dus of geen of al het beschikbare elektrisch vermogen en er zit niks tussenin. "Dat is waar ik het mee moest doen. Het is onbestuurbaar. Het is weer zo'n FIA-regel..." Hadjar wilde verder tieren, maar moest even op adem komen en goed nadenken welke woorden hij verder wilde gebruiken. "De boardradio deed het ook niet goed en ik kon dus niet naar een andere afstelling switchen. Ik zat dus vast met iets dat compleet... Het heeft me een seconde per ronde gekost."