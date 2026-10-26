Antonelli dichtbij wereldtitel met COTA-zege, Verstappen pislink op Red Bull en Pérez | GPFans Recap

De zondag van het raceweekend in Austin zit erop en met de zege voor Kimi Antonelli is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Antonelli vertrok op zondag vanaf pole position en had eigenlijk geen enkele seconde het gevoel dat hij de race niet zou gaan winnen. Daarachter was het meermaals stuivertje wisselen en waren het uiteindelijk Charles Leclerc en Max Verstappen die mee mochten naar het podium. Na de race en ook voor de Grand Prix viel er genoeg te bespreken, met onder meer nieuwtjes rondom Verstappen, Lewis Hamilton en een rare straf rondom George Russell.

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Antonelli wint in Texas maar is nog nét niet kampioen, Verstappen verslagen door Leclerc

Kimi Antonelli heeft de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur versloeg de Ferrari van Charles Leclerc met een voorsprong van 13.078 seconden. Max Verstappen maakte het podium af op het Circuit of the Americas. Lees hier de hele samenvatting van de race op het Circuit of the Americas.

FIA verklaart mysterieuze straf voor Russell: "Had eigenlijk 10 seconden moeten zijn..."

George Russell maakte een enorme baalrace mee tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij kwam niet verder dan de achtste positie, waardoor de al kleine kans op de WK-titel nóg kleiner is geworden. De Mercedes-coureur viel onder andere terug door een tijdstraf, iets waar de FIA nu tekst en uitleg over heeft gegeven. Lees hier het hele artikel over de reactie op de mysterieuze straf voor George Russell.

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Verstappen haalt uit naar Red Bull na race in Austin: 'Niet afgesproken'

Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin stevige kritiek geuit op het verloop van zijn race en de keuzes die bij Red Bull Racing zijn gemaakt. Hoewel de Nederlander zondag op het Circuit of the Americas vanaf de tweede startplek uiteindelijk als derde over de finish kwam achter winnaar Kimi Antonelli en nummer twee Charles Leclerc, overheerst na afloop vooral grote onvrede. Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen na afloop.

Hamilton is medisch geklaag van Verstappen beu, maar blijkt zelf ook pijnstillers te nemen

Lewis Hamilton heeft gereageerd op de fysieke problemen van Max Verstappen richting de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De Ferrari-coureur lijkt het 'geklaag' een beetje beu en geeft aan dat zijn rug prima in orde is. Eerdere uitspraken van de zevenvoudig wereldkampioen laten echter zien dat hij niet helemaal de waarheid spreekt. Lees hier het hele artikel over de opmerkelijke woorden van Lewis Hamilton.

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Verstappen pislink op Pérez tijdens niet uitgezonden bijna-crash: 'Wat een idioot'

Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin op een haar na gecrasht met Sergio Pérez van Cadillac. Het voorval was niet te zien in de reguliere televisie-uitzending op het Circuit of the Americas, maar op sociale media duiken na afloop berichten op over de gevaarlijke situatie en een felle scheldpartij die daarop volgde. Lees hier het hele artikel over de boze reactie van Max Verstappen.