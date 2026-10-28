De Formule 1-coureurs krijgen dit weekend tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad te maken met een grotendeels vernieuwd wegdek op het Autódromo Hermanos Rodríguez. In aanloop naar het negentiende raceweekend van het seizoen is een flink deel van de baan voorzien van een verse laag asfalt.

De werkzaamheden maken deel uit van een renovatieproject van organisator CIE, dat onder toezicht van het Duitse ingenieursbureau Tilke is uitgevoerd. Voor de opknapbeurt van het circuit is een bedrag van 202 miljoen pesos uitgetrokken, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 12 miljoen dollar. Op verschillende delen van de baan is de derde asfaltlaag vervangen en op bepaalde plekken ligt nu een nieuwe laag van 6,5 centimeter dik. Het gaat om een groot gedeelte van het circuit: 68 procent van de ronde is opnieuw geasfalteerd, vanaf bocht 7 helemaal rond tot bocht 1. Dat moet voor meer grip zorgen, maar in het begin zal de baan nog vuil en groen zijn.

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Nieuw asfalt en opbouw van grip

Pirelli bevestigt dat er asfaltwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op het stuk van bocht 16 tot bocht 1 en het gedeelte tussen bocht 7 en bocht 16. Daarmee is alleen de eerste sector van het 4,304 kilometer lange circuit vrijwel ongewijzigd gebleven. De verwachtingen over de opbouw van grip gedurende het weekend zijn duidelijk. Waar het gripniveau voor de eerste meters op vrijdag nog wordt ingeschat op 2 uit 5, houdt men rekening met een flinke toename van het rubber op de baan naarmate er meer wordt gereden. Pirelli geeft de baanevolutie dan ook een 5/5, het maximum.

IJle lucht in Mexico-Stad

Naast het verse asfalt speelt ook de hoge ligging van het circuit een grote rol bij het afstellen van de wagens. Volgens officiële cijfers van de Formule 1 ligt het circuit op een hoogte van 2.240 tot 2.250 meter boven zeeniveau. Dat zorgt voor ongeveer twintig procent minder luchtdichtheid. Andere metingen en berichten komen echter nog iets hoger uit. Op 2.285 meter is de lucht 23 procent minder dicht dan op een gemiddeld circuit. Voor een F1-auto betekent dat ongeveer 320 kilogram minder neerwaartse kracht bij 250 kilometer per uur.

Tegelijkertijd heeft de ijle lucht ook gevolgen voor de topsnelheden op het lange rechte stuk. Door de lagere luchtweerstand kunnen teams met vleugels rijden die voor maximale neerwaartse kracht zorgen, terwijl de auto's alsnog snelheden van boven de 350 kilometer per uur kunnen halen.

Bandenkeuze Pirelli en strategie

Het raceweekend gaat op vrijdag 30 oktober van start met de eerste vrije trainingen en wordt op zondag 1 november afgesloten met een race over 71 ronden. Pirelli heeft voor dit weekend gekozen voor het zachtste trio uit het assortiment. Vorig jaar selecteerde de bandenleverancier nog de C2, C4 en C5, maar toen bleek de hardere C2-band qua prestaties minder aantrekkelijk dan de zachtere opties. Dit jaar reist Pirelli daarom af met de C3 als harde band, de C4 als medium en de C5 als zachte compound.

De combinatie van weinig aerodynamische druk en het nieuwe asfalt zorgt wel voor een specifiek risico op het gebied van bandenslijtage. Pirelli brengt zijn zachtste reeks mee: C3, C4 en C5. Met weinig grip uit de lucht is het risico op graining, vooral achter. Op basis van het tijdverlies in de pitstraat wordt ook direct een duidelijke strategie voorspeld: "Met een pitstopverlies van 22 seconden wijst alles op één pitstop."