F1-team Williams op de korrel genomen: "Te zwaar, te laat... Het lijkt nergens op"

Formule 1-journalist Jan Bolscher en presentator Sebastiaan Kissing laten zich in de GPFans Raceteam-podcast kritisch uit over de teleurstellende prestaties van Williams en teambaas James Vowles. Ondanks de hoge verwachtingen rondom de grote reglementswijzigingen voor het huidige seizoen, staat de Britse renstal met slechts twaalf punten op een teleurstellende negende plaats in het constructeurskampioenschap.

Williams maakt een moeizaam seizoen door met de FW48, maar de formatie uit Grove is er desondanks wel in geslaagd om Alexander Albon en Carlos Sainz aan boord te houden voor volgend jaar. Als Kissing de vraag opwerpt wat Williams moet doen om het tij te keren, wijst Bolscher direct op het belang van die line-up: "Het is knap dat ze Albon en Sainz hebben vastgelegd voor volgend jaar, want dat zijn denk ik allebei coureurs die ook aan een ander zitje kunnen komen", klinkt het.

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Kritiek op Vowles en de FW48

Over de rol van Vowles en de performance van de huidige auto is Bolscher een stuk minder te spreken. De teambaas riep in aanloop naar de nieuwe reglementen meer dan eens dat het vizier volledig op dit seizoen gericht stond, maar op het asfalt blijven de resultaten vooralsnog uit. Sainz wist tot op heden zeven punten bij elkaar te rijden en bezet daarmee de achttiende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl teammaat Albon met vijf punten op de negentiende stek terug te vinden is.

Bolscher vervolgt: "Het begint mij ook langzaam te verbazen dat Vowles daar nog steeds zit. Hij heeft heel lang geroepen 'alle ballen op 2026' en dat dit het jaar van Williams zou worden, maar daar is werkelijk niets van terechtgekomen." De tekortkomingen van de bolide zijn volgens de journalist al sinds de winter pijnlijk duidelijk. "Dat ding is te zwaar, was te laat klaar, testdagen gemist, geen balans, geen snelheid... Het lijkt nergens op."

Perspectief voor Albon en Sainz

Kissing vraagt zich vervolgens af of er voor aankomend seizoen wel perspectief is voor het rijdersduo en of de renstal er dan wel goed bij kan zitten. Volgens Bolscher heeft het team het huidige jaar inmiddels min of meer afgeschreven en is de blik alweer verlegd. "Dat is lastig te voorspellen. Het leek erop dat ze er dit jaar goed bij zouden zitten. Nu ligt de focus alweer volledig op volgend jaar", zo legt hij uit.

Waar de schoen bij de Britse renstal precies wringt, zit hem volgens Bolscher vooral in de uitvoering in de praktijk: "Op papier hebben ze op technisch vlak een heel sterk team, maar tot nu toe is het in de praktijk niet veel soeps geweest. Aan de line-up ligt het ook zeker niet." Toch sluit hij niet uit dat Albon en Sainz volgend seizoen met het materiaal een stap naar voren kunnen zetten. "Ze hebben best veel ingrediënten in huis om dat middenveld een beetje aan te kunnen vallen."

Gunfactor houdt Vowles in het zadel

Dat Vowles ondanks de teleurstellende resultaten en de gemiste shakedown in Barcelona nog altijd op zijn post zit, heeft volgens Kissing vooral te maken met hoe de Brit voor de dag komt in de media. "Ik luister heel graag naar Vowles. Hij kan heel goed vertellen en heeft een prachtige stem", vertelt de presentator.

Die vlotte babbel levert hem volgens Kissing het nodige krediet op, al waarschuwt hij dat mooie verhalen alleen niet meer genoeg zijn voor de leiding van het team: "Maar misschien, en het is een beetje lullig om te zeggen, is dat ook wel een beetje de reden dat hij niet zomaar ingewisseld wordt. Hij heeft de gunfactor. Maar het moet nu wel een keer omgezet worden in resultaat", besluit Kissing.