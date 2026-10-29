De FIA heeft het persconferentieschema bekendgemaakt voor de Grand Prix van Mexico-Stad op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Verdeeld over donderdag 29 oktober en vrijdag 30 oktober zullen in totaal zes coureurs en drie teambazen aanschuiven om de internationale media te woord te staan, voorafgaand aan het raceweekend dat tot en met zondag 1 november op het programma staat.

Op donderdag staan er twee aparte sessies voor de coureurs gepland, waarna op vrijdag het vaste persmoment voor de teamleiders zal volgen. In elk tijdblok nemen er telkens drie hoofdrolspelers plaats achter de microfoons. Het eerste blok op donderdag, 20:30 uur Nederlandse tijd, wordt afgetrapt door Pierre Gasly namens Alpine, Haas-coureur Oliver Bearman en Mercedes-rijder George Russell. Een halfuur later is het de beurt aan thuisrijder Sergio Pérez van Cadillac, Ferrari-coureur Charles Leclerc en Alex Albon namens Williams. Op vrijdagmiddag sluiten teambazen Ayao Komatsu van Haas, Laurent Mekies van Red Bull en Williams-teambaas James Vowles om 21:30 uur Nederlandse tijd de officiële persmomenten af.

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Pérez de thuisheld

Tijdens de mediadagen op het ruim 2.200 meter hoog gelegen circuit in Mexico-Stad zal een belangrijk deel van de aandacht uitgaan naar Pérez. De 36-jarige Mexicaan maakte woensdag aan de vooravond van zijn thuisrace immers bekend dat zijn contract bij Cadillac is verlengd tot en met het einde van 2029. Naast de man uit het nieuwe Formule 1-project schuiven ook Leclerc, die in Singapore en Austin twee opeenvolgende tweede plaatsen wist te behalen, en Albon aan.

Geen Antonelli

In het eerste blok op donderdag verschijnt Russell voor de pers op een cruciaal moment in de titelstrijd. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli gaat momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap met 365 punten en kan dit weekend in Mexico-Stad de wereldtitel al veiligstellen. Antonelli wist zijn voorsprong op nummer twee Russell (242 punten) na de afgelopen Grand Prix van de Verenigde Staten uit te bouwen tot maar liefst 123 punten. In het constructeurskampioenschap gaat Mercedes bovendien fier aan kop met 607 punten, gevolgd door Ferrari met 474 punten en Red Bull Racing en McLaren met elk 355 punten.