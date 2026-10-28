Volgens Formule 1-journalist Carlos Miquel is de opmars van Red Bull Racing in Maleisië en Singapore niet alleen te danken aan goed werk van het Oostenrijkse team. Zo zou er volgens de journalist bij Mercedes namelijk een ingreep zijn gedaan om te voorkomen dat de power units het begaven.

Tijdens het raceweekend in Maleisië zagen we George Russell halverwege de race uitvallen met problemen aan zijn power unit. Dat was dit jaar niet de eerste keer voor de Engelsman, aangezien teamgenoot Kimi Antonelli eerder in het seizoen ook al problemen kende met de betrouwbaarheid van de power unit.

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'Mercedes moest motor terugschroeven'

De journalist wijst bij RoldanRodriguez op geluiden die hij in de paddock heeft opgepikt: "Het gerucht in de paddock is dat de Mercedes-motor in Singapore en Maleisië iets werd teruggeschroefd uit angst voor schade door oververhitting." Het zou verklaren waarom de Zilverpijlen in relatief warme gebieden de afgelopen weken ineens niet meekonden. Het probleem zou echter wel getackeld zijn, waardoor het team in Austin dan wel weer met het volle motorvermogen zou hebben rondgereden. "De prestaties van Red Bull kunnen een schijnbeeld zijn geweest", zo twijfelt Miquel aan de overwinningen van Max Verstappen in Maleisië en Singapore.