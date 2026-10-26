Norris zag iets vreemd bij Verstappen in GP Amerika: "Ik was heel verbaasd"

Lando Norris kijkt met verbazing terug op het rechtstreekse duel met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten afgelopen zondag. De McLaren-coureur kwam op het Circuit of the Americas uiteindelijk als vijfde over de streep, maar wist de Nederlander in Austin ondanks een groot bandennadeel rondenlang achter zich te houden.

In de slotfase van de race in Texas verdedigde Norris zijn plek op een set oudere harde banden, nadat zijn team hem rond de zestiende ronde naar binnen had gehaald voor de wissel. Verstappen ging rond ronde dertien voor het eerst naar binnen voor zacht rubber en maakte in totaal twee pitstops, waardoor de Red Bull Racing-coureur op aanzienlijk verser rubber snel dichterbij kwam. De Brit gaf zichzelf vooraf weinig kans, maar de snelheid van zijn MCL40 viel hem op dat moment allesbehalve tegen: "Ik was echt heel verbaasd. Onze snelheid was op dat moment op de harde band zo goed vergeleken met hen", klinkt het.

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Gok van McLaren betaalt zich niet uit

De formatie uit Woking koos voor een afwijkende en lange stint op het harde rubber, omdat de pure snelheid ontbrak om op eigen kracht vooraan mee te doen. "We hebben het geprobeerd. We hadden de snelheid eigenlijk niet, dus moesten we een gok nemen", zo legt Norris de gekozen strategie uit.

Om die strategische gok te laten slagen, had de coureur met 201 punten achter zijn naam op het juiste moment een meevaller van de wedstrijdleiding nodig. De stilgevallen Cadillac van Valtteri Bottas zorgde laat in de race nog wel voor een Virtual Safety Car, maar op het voor Norris cruciale moment bleef een neutralisatie uit. "Als er een VSC of safety car was gekomen, hadden we lange tijd meegedaan voor een goed podium, misschien zelfs P2. Ik hoopte erop, ik bad ervoor, maar hij kwam niet", vertelt hij.

Game over tegen Verstappen en Leclerc

Bij het uitblijven van een gunstige neutralisatie moest de Brit op zijn slijtende rubber zien te overleven tegen de oprukkende concurrentie. Zodra Verstappen binnen schootsafstand kwam, was het verzet dan ook snel gebroken. "Zodra hij kon aanvallen en ik boost moest gebruiken om te verdedigen, wist ik dat hij er vrij gemakkelijk langs zou komen", vervolgt Norris over het verliezen van zijn plek aan de Nederlander. "En zodra ik daarna verkeer kreeg op oude banden, was het eigenlijk game over."

Nadat de kopman van Red Bull Racing voorbij was gegaan en op weg ging naar de derde plaats achter racewinnaar Kimi Antonelli, voerde ook Ferrari de druk op. Zowel Charles Leclerc, die in de negenenveertigste ronde ook Verstappen nog wist te passeren voor de tweede stek, als nummer vier Lewis Hamilton kwam uiteindelijk voor de McLaren over de streep. "Charles was aan het einde heel, heel snel. Hij finishte uiteindelijk ook voor mij. Dus ja, ik had eigenlijk geen kans, maar we hebben het een goede poging gegeven", aldus Norris.

Langzame bochten blijven zwakke plek McLaren

Met zijn vijfde stek op ruim dertig seconden achterstand van winnaar Antonelli staat Norris inmiddels vier opeenvolgende Grands Prix droog qua podiumplaatsen, terwijl hij een jaar eerder in Austin nog als tweede achter Verstappen wist te finishen. In het wereldkampioenschap bij de coureurs staat de Brit op de zesde plaats. Bij de constructeurs staan McLaren en Red Bull Racing allebei op 355 punten, achter koploper Mercedes (607 punten) en nummer twee Ferrari (474 punten).

De nieuwe onderdelen op de auto leveren volgens de McLaren-coureur wel wat tijdwinst op, maar nemen lang niet alle problemen weg. Vooral in de langzame bochten legt de wagen het af tegen de topteams. "Daar zitten we gewoon nergens in de buurt van het niveau waarop we moeten zitten", klinkt het voorafgaand aan het raceweekend in Mexico-Stad, waar op zondag 1 november de volgende Grand Prix op het programma staat. Over zijn eigen optreden in de Verenigde Staten is Norris desondanks tevreden: "Ik denk dat ik alles eruit heb gehaald, dus daar moet ik tevreden mee zijn."