Met de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten achter de rug horen we nog vijf races van de koningsklasse te verrijden, maar er hangt nog altijd een vraagteken boven de laatste twee wedstrijden. Een geheime meeting van de MotoGP-deelnemers laat zien dat men zich niet op hun gemak voelt om naar Qatar af te reizen en dit kan een grote impact hebben op de Formule 1-kalender.

Sinds afgelopen februari woedt er een oorlog in het Midden-Oosten. Israël en de Verenigde Staten vielen samen Iran aan en Iran vecht weer terug. De Straat van Hormuz is soms wel en soms niet open, en deze maand zijn er een recordaantal aanvallen geweest op schepen die hier moeten varen om olie over de hele wereld te vervoeren. Tevens zijn er raketten terechtgekomen op belangrijke infrastructuur in Bahrein, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, zoals op de vliegvelden.

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Geheime meeting van MotoGP-rijders

Eerder dit jaar gingen in de Formule 1 de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië al niet door, waarbij Bahrein uiteindelijk verplaatst werd naar Maleisië. De MotoGP had een race in Qatar op de kalender staan in april, maar deze is verplaatst naar 8 november. Liberty Media is sinds kort niet alleen de eigenaar van de Formule 1, maar ook van het wereldkampioenschap op de tweewielers.

Volgens het doorgaans betrouwbare The Race moesten de rijders uit de MotoGP noodgedwongen een geheime meeting houden tijdens de Grand Prix van Australië op Phillip Island afgelopen weekend. Dit werd buiten het oog van commercieel rechtenhouder Liberty Media gedaan. Naar verluidt stemde twee derde van de rijders tegen het afreizen naar het Lusail International Circuit en dus komt de MotoGP-race in Qatar in gevaar.

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Gaan de Formule 1-coureurs zich ook verzetten?

Het is de bedoeling dat de Formule 1 drie weken na de MotoGP in Qatar arriveert, maar Carlos Sainz heeft ook zo zijn twijfels. "Het is op dit moment erg moeilijk om ervan overtuigd te zijn dat die races plaatsvinden. De stelligheid waarmee de leiding van de sport garandeert dat we er gaan racen, voelt relatief voorbarig", zei de Williams-coureur en directeur van de vakbond voor F1-coureurs tijdens de persconferentie in Texas. Het lijkt erop dat hij door Formula One Management op de vingers werd getikt, want Sainz bood later in het weekend zijn excuses aan en zei uit te kijken naar de races in Qatar en Abu Dhabi.

Het is duidelijk dat er niet alleen in de MotoGP, maar dus ook in de Formule 1 twijfels zijn over de evenementen in het Midden-Oosten. De MotoGP-rijders verzetten zich tegen de eigenaren van de wereldkampioenschappen en willen absoluut niet naar Qatar. Het is voor te stellen dat de coureurs uit de Formule 1 er net zo over denken. Nog altijd zou Imola klaarstaan om de seizoensfinale op te vangen.