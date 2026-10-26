De Formule 1 reist direct na het raceweekend in het Amerikaanse Austin door naar Midden-Amerika voor de Grand Prix van Mexico, die volgend weekend van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november op het programma staat. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad werken de coureurs een regulier raceweekend af, dat voor de Nederlandse kijkers door het tijdsverschil volledig in de avond en laat op de avond zal plaatsvinden.

De race in de Mexicaanse hoofdstad is het tweede deel van de Amerikaanse double-header in de slotfase van het kampioenschap. Daarna reist het Formule 1-circus nog af naar São Paulo, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, waarbij het natuurlijk nog altijd de grote vraag is of die twee laatste races überhaupt wel doorgang kunnen gaan vinden. Kimi Antonelli kan in Mexico zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan pakken.

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Autódromo Hermanos Rodríguez

Het Autódromo Hermanos Rodríguez organiseerde in 1963 voor het eerst een Grand Prix en onderscheidt zich op de kalender vooral door de ligging op ruim twee kilometer boven zeeniveau. Het circuit in Mexico-Stad heeft een lengte van 4,304 kilometer, waar Valtteri Bottas in 2021 met een 1:17.774 de snelste raceronde ooit op de klokken wist te zetten. Op zondag krijgen de coureurs tijdens de hoofdrace in totaal 71 ronden voor de kiezen, met een maximale duur van twee uur.

Naast het spektakel in de koningsklasse staan er op het Mexicaanse asfalt ook verschillende supportraces op de planning, waaronder de GTM Supercopa, de Formula 4 NACAM en de Masters Historic, nadat eerdere plannen voor een IndyCar-evenement op deze locatie om contractuele en financiële redenen van tafel zijn geveegd. Buiten de baan valt het raceweekend dit keer samen met de festiviteiten rondom Día de Muertos, waarbij de officiële parade in Mexico-Stad op zaterdag 31 oktober tegelijk met de kwalificatiedag plaatsvindt.

Avonduren in Nederland

Voor het verloop van het weekend hanteert de FIA het gebruikelijke format zonder sprintrace. De coureurs krijgen op vrijdag twee vrije trainingen en op zaterdag een derde oefensessie om hun bolides af te stellen, voordat zaterdagavond de startopstelling wordt bepaald tijdens de kwalificatie. Op vrijdag 30 oktober gaat het licht aan het einde van de pitstraat om 19:30 uur Nederlandse tijd op groen voor de eerste vrije training van een uur, gevolgd door de tweede vrije training die laat op de avond van 23:00 tot 23:59 uur wordt verreden. Op zaterdag 31 oktober staat de derde oefensessie gepland van 18:30 tot 19:30 uur, waarna de kwalificatie om 22:00 uur van start gaat. De Grand Prix van Mexico begint op zondag 1 november om 14:00 uur lokale tijd, wat voor de Nederlandse kijkers neerkomt op een starttijd van 21:00 uur.