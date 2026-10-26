Charles Leclerc werd als tweede afgevlagd in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij kwam meer dan dertien seconden tekort op Kimi Antonelli. Desondanks is de Ferrari-coureur wel tevreden, aangezien hij Max Verstappen wist te verschalken in gave gevechten in de openingsfase én de slotfase.

Leclerc ving de race in Austin, Texas aan vanaf de vierde positie. Hij ging meteen langs de langzaam accelererende Isack Hadjar, hield teamgenoot Lewis Hamilton achter zich en ging vervolgens buitenlangs Verstappen door de S-bochten. Later in de openingsronde pakte de viervoudig wereldkampioen hem echter terug. Richting het einde van de wedstrijd op het Circuit of the Americas had Leclerc dankzij de strategie verser rubber over dan Verstappen. Er ontstond een geweldige strijd tussen de twee en Lando Norris, die op een éénstop-strategie zat. Leclerc versloeg beide mannen en sleepte P2 binnen.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc verrast door Mercedes

"Ja, zo voelt het wel", antwoordde Leclerc op de vraag van Viaplay of de tweede plaats het maximale was. "De éénstopper van Kimi en Mercedes kwam als een verrassing. We hadden dezelfde gedachte als Red Bull dat de tweestopper ideaal zou zijn, maar Mercedes heeft het toch knap gedaan. Dat gaan we nakijken. Hoe dan ook, het was een leuke race. De start was cool met Max en daarna in de slotfase weer met Lando en Max in gevecht. Ik heb ervan genoten."

We're underway in Texas! Kimi Antonelli retains his lead off the start 💨 #F1 #USGP https://t.co/9xzQPPDrP6 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Verstappen is net als een beest

De Monegask had op dat moment nog geen herhaling gezien en dus kreeg hij een telefoon met de beelden in zijn handen geschoven. "Ik had iets minder vermogen, maar toch kruiste ik achterlangs [Verstappen]. Ik gebruikte een beetje van mijn boost en pakte vervolgens de buitenkant. Toen wist ik dat het een kwestie was van wie als laatste van het gaspedaal gaat, pakt de positie", zei Leclerc met een grote glimlach. "Ik wist dat het lastig zou worden. Max is net als een beest op het circuit. Wanneer ik eenmaal het vizier dichtklap, weet ik dat ik soms ook zo kan zijn. Daarom was het ook zo spannend, omdat ik wist dat hij me nauwelijks ruimte zou laten."