Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn onvrede geuit over de haperende boordradio bij Red Bull Racing. De Nederlander kwam zondag als derde over de streep op het Circuit of the Americas in Austin, maar had gedurende de race grote moeite om de instructies vanaf de pitmuur te verstaan. Op een vraag over de storingen reageert de Red Bull-coureur geïrriteerd en bestempelt hij de situatie als een ramp.

Op het Amerikaanse circuit moest de drager van startnummer 3 genoegen nemen met de onderste trede van het podium, nadat Charles Leclerc hem in de slotfase passeerde voor de tweede plek en Kimi Antonelli er met de overwinning vandoor ging. Na afloop ging het tijdens de persconferentie al snel over de haperende verbinding tussen de cockpit en het team. Wanneer een aanwezige journalist vraagt naar het feit dat de boordradio opnieuw voor problemen zorgde, grijpt Verstappen direct in om dat beeld recht te zetten.

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Het is een ramp volgens Verstappen

De kopman van Red Bull Racing maakt op het persmoment duidelijk dat het allerminst om een opzichzelfstaand incident gaat: "Het is niet de tweede keer. Het is al, ik weet niet hoe vaak dit jaar al", klinkt het. "Misschien moeten we gewoon gaan communiceren in gebarentaal. Dat is waarschijnlijk ook goedkoper. Het is een ramp. Ja, het is een ramp. Het is echt frustrerend, eerlijk gezegd", aldus Verstappen.

Tijdens de achttiende WK-ronde in Texas viel de communicatie dusdanig weg dat de Nederlander in de slotfase amper nog iets kon verstaan. Na de finish legt de coureur uit dat hij helemaal niets kon horen via het systeem en alleen een soort gebrom vanaf de pitmuur doorkreeg. Door die ruis op de lijn reed hij tijdens de wedstrijd bijna op het verkeerde moment langs de pitstraat voor zijn pitstop.

Debuut Tom Hart en problemen bij Hadjar

De Grand Prix in Austin vormde het eerste raceweekend waarin Verstappen samenwerkte met zijn nieuwe race-engineer Tom Hart, die Gianpiero Lambiase opvolgt. Voorafgaand aan de wedstrijd was intern afgesproken dat de coureur het direct zou melden zodra er informatie wegviel, maar die afspraak werd tijdens de race meerdere keren niet nageleefd. Eerder dit seizoen in Singapore speelden er ook al verbindingsproblemen, waardoor Verstappen en Lambiase destijds genoodzaakt waren om in codetaal met elkaar te communiceren.

Niet alleen aan de kant van de Nederlander zorgde de techniek zondag voor hoofdbrekens bij de Oostenrijkse renstal. Teammaat Isack Hadjar, die als zesde over de streep kwam, kampte eveneens met een slechte verbinding met de pitmuur en verliet daardoor de pitstraat met een verkeerde motorinstelling. Verstappen geeft na afloop aan dat beide rijders gefrustreerd zijn na twee races op rij met radioproblemen.

Reactie Mekies na lastige middag voor Red Bull Racing

Naast de communicatieruis kende Red Bull Racing op meerdere vlakken een moeizame zondag in de Verenigde Staten, waarbij het team onder andere kampte met startproblemen die pas in 2027 volledig verholpen kunnen worden. Verstappen vatte het optreden na afloop bondig samen als een slechte race voor het team. Teambaas Laurent Mekies erkende eerder na het raceweekend in Singapore al dat de oorzaak van de radioproblemen aan de kant van de renstal zelf lag en laat na de wedstrijd in Austin weten dat er intern een paar dingen zijn om op te ruimen.