Update: Birdsall houdt twee gebroken ruggenwervels over aan mega-klapper op Assen

Marlon Birdsall, Supercar Challenge-kampioen van dit jaar, heeft in een update laten weten twee gebroken ruggenwervels en een verstuikte elleboog overgehouden te hebben aan zijn zware crash op het TT Circuit van Assen.

De seizoensfinale van de Supercar Challenge in Assen bestond afgelopen weekend uit twee sprintraces op de zaterdag en een endurance-race op de zondag. Daan Meijer schreef de eerste wedstrijd op zijn naam, voordat Harry Barton in een andere BMW M6 GT3 van Koopman Racing er met de overwinning vandoor ging in de tweede race. Birdsall moest genoegen nemen met de achtste en de tweede stek, maar hij was al verzekerd van de titel in de GT-klasse.

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Zware crash

Barton lag aan de leiding in de openingsfase van de zondagsrace, de wedstrijd van een uur. Birdsall zat daar zo'n drie seconden achter, toen zijn rode Koopman Racing-BMW M6 GT3 plotseling de baan verliet in de eerste bocht. De Nederlands-Chinese coureur ging op hoge snelheid door de vangrails en de hekken, en kwam tegen de tribunes tot stilstand. De metalen trap van de tribune was kapot. Gelukkig was meteen te zien dat Birdsall op eigen kracht kon uitstappen en het duurde niet lang of er werd bevestigd dat hij 'oké' was. Ook mag men van geluk spreken dat er daar op dat moment geen fans stonden.

It has been confirmed that Marlon Birdsall is okay. He left the track at Turn 1 and hit the stairs below the grandstands. Everybody is very lucky that there were no fans there at that moment. 🎥 V-Max Racing https://t.co/dDyt1O89sf — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) October 25, 2026

Twee gebroken ruggenwervels

Birdsall maakt het goed, maar heeft inmiddels via social media latent weten toch niet volledig zonder kleerscheuren te zijn uitgestapt: "Ik wil jullie laten weten dat ik oké ben, los van twee gebroken ruggenwervels en een verstuikte ellenboog", schrijft hij op social media. "Bedankt voor alle lieve berichten en ik ga ontzettend hard werken om zo snel mogelijk weer achter het stuur te stappen."