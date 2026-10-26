Verstappen legt uit wat er allemaal misging bij Red Bull tijdens GP van Verenigde Staten

Max Verstappen blikt met flinke frustratie terug op de Grand Prix van Amerika, waarin hij afgelopen zondag op het Circuit of the Americas in Austin als derde over de streep kwam. Volgens de coureur van Red Bull Racing stonden een verkeerde keuze en volgorde in het bandengebruik, een gebrek aan reactie op de sterke harde compounds, inconsistent gedrag van de power unit in de bochten en een trage pitstop een beter resultaat in de weg tijdens de persconferentie na afloop van de race.

Verstappen begon na zijn eerdere zeges in Maleisië en Singapore vanaf de tweede startplek aan de achttiende ronde van het seizoen, maar kon geen vuist maken tegen racewinnaar Andrea Kimi Antonelli van Mercedes. Daarnaast zag de Nederlander Charles Leclerc in dienst van Ferrari in de slotfase nog langszij komen voor de tweede plaats, waardoor hij uiteindelijk op 17,485 seconden achterstand van Antonelli eindigde. "Eerlijk gezegd is dat best frustrerend. Het was gewoon geen echt goede race voor ons. Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen, maar om de een of andere reden werkten de zachtere compounds vandaag niet echt goed", klinkt het vanuit de Red Bull-coureur.

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Verkeerde bandenvolgorde bij Red Bull Racing

Red Bull Racing ving de race in Austin aan op de zachte band en koos voor een tweestopper, waarbij Verstappen in de veertiende ronde naar binnen dook voor zijn eerste pitstop. Antonelli reed de wedstrijd daarentegen uit met één stop op de medium en harde band. Volgens de Limburger liet zijn team op strategisch vlak steken vallen door de gekozen volgorde van het rubber en door niet in te spelen op de prestaties van de concurrentie: "Dan denk ik ook dat de manier waarop we onze banden in de volgorde hebben gebruikt, verkeerd was. Daarnaast was op een gegeven moment duidelijk dat de mensen op de harde compounds veel grip vonden, dus ik denk dat we daar ook niet echt op hebben gereageerd", zo legt hij uit.

Volgens Verstappen ligt de oorzaak van die strategische misser bij het feit dat het team zich blindstaarde op de voorgaande raceweekenden. Met een andere bandenkeuze had een tweede plaats er naar zijn eigen inschatting mogelijk wel ingezeten. De Nederlander vervolgt: "Waarschijnlijk hielden we te veel vast aan onze overtuiging van de laatste twee races, waarin de zachtere compounds het snelst waren, en het werkte hier duidelijk niet."

Problemen met de power unit en trage pitstop=

Naast het strategische nadeel met het Pirelli-rubber had de RB22 op het Amerikaanse asfalt ook te maken met technische en operationele mankementen. Teambaas Laurent Mekies liet al weten dat zijn coureur rond de achtste ronde in aanraking kwam met puin op de baan, terwijl Verstappen zelf de haperende radiocommunicatie tijdens de race een 'ramp' noemde. Het grootste rijtechnische struikelblok was echter de aandrijflijn. "Daarnaast waren er ook te veel problemen met de power unit, met een zeer inconsistent gedrag in de bochten, elke ronde, elke bocht een ander gedrag. Je kunt zo geen ritme opbouwen en geen enkele consistentie in de auto creëren", aldus Verstappen.

Tot overmaat van ramp ging er tijdens zijn bandenwissel ook nog kostbare tijd verloren in de pitstraat. "Ik had een trage pitstop. Kortom, er waren vandaag gewoon te veel dingen die niet goed gingen", zo besluit Verstappen zijn analyse van de race.