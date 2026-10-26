Verstappen krijgt steun van Kelly op Instagram: "We hebben tenminste nog een podium"

Max Verstappen heeft op zijn Instagram-pagina kort teruggeblikt op de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander wist weliswaar een podiumplek veilig te stellen, maar de tevredenheid ontbrak na afloop. Verstappen kreeg wederom te maken met de nodige issues aan boord van zijn Red Bull.

Verstappen kende wederom een relatief sterk weekend in de Formule 1. In Austin kwam hij goed voor de dag en leek het erop dat hij mee zou kunnen gaan doen voor de overwinning. De viervoudig wereldkampion greep weliswaar naast pole position, maar met de tweede startplek was er nog geen man overboord. De tweede plek bood kansen om alsnog voor de overwinning te vechten, mits alle systemen zouden werken zoals bedoeld. En dat gebeurde niet. Verstappen had problemen met zijn auto én met de apparatuur, want hij kon de pitmuur meer dan eens niet verstaan en dat maakte het uitkiemen van de perfecte strategie enorm moeilijk. Op Instagram reageerde hij na afloop kort op de race.

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Verstappen stelt dat er "veel te leren" is na Austin

Verstappen was na afloop van de race in Austin niet tevreden, ondanks dat hij er nog in slaagde een podium veilig te stellen achter winnaar Kimi Antonelli en Ferrari-kopman Charles Leclerc. Verstappen moest in de slotfase nog alles op alles zetten om Lewis Hamilton achter zich te houden - en dat lukte. "We hebben tenminste nog een podium", zo opent Verstappen op Instagram. "Onze snelheid en consistentie was niet zoals we wilden, dus er is veel om van te leren." Verstappen sloot af met een dankwoord richting de lokale fans: "Geweldig om te zien hoeveel steun hier was dit weekend. Bedankt, Austin!"

Kelly Piquet steunt Verstappen

Het bericht van Verstappen op Instagram, dat voorzien was van een aantal foto's van de Red Bull-coureur gedurende het weekend, kon op goedkeuring rekenen van vriendin Kelly Piquet. De brunette liet met een aantal emoji's weten dat ze trost is op wat Verstappen heeft neergezet in de Verenigde Staten. Ze plaatste een emoji van twee handen die een hartje vormen, ondersteund door nog een aantal hartjes. Aankomend weekend kan Verstappen opnieuw aan de bak, want dan staat alweer de Grand Prix van Mexico op het programma.