Kimi Antonelli staat na de Grand Prix van de Verenigde Staten op het punt om zijn eerste Formule 1-wereldtitel binnen te halen. De Mercedes-coureur staat met 365 punten bovenaan het klassement, George Russell volgt met 242 punten, maar kan zijn Italiaanse teamgenoot eigenlijk niet meer inhalen.

Tijdens de persconferentie na afloop van de race in Austin erkende Antonelli dat de titel dichtbij is. "Ja, ik weet dat we heel dichtbij zijn, maar we proberen het seizoen op een hoogtepunt af te sluiten, en hopelijk kunnen we het heel snel binnenhalen", zo zei hij. En met 'heel snel' kan aankomend weekend worden bedoeld. Antonelli kan namelijk tijdens de Grand Prix van Mexico zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 gaan veiligstellen. Sterker nog: het moet raar lopen, wil hij daar niet in slagen - zeker gezien zijn huidige vorm en als je dit vergelijkt met de vorm van zijn voornaamste rivaal, Russell.

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Antonelli wil seizoen op hoogtepunt afsluiten in Mexico-Stad

Voor Antonelli verandert er wat betreft zijn aanpak niets richting Mexico. "Ik ga het met dezelfde mindset benaderen, gewoon zoveel mogelijk plezier hebben en hopelijk proberen nog een overwinning te pakken. Het zou het beste zijn om het seizoen op een hoogtepunt af te sluiten, en dat is het doel", zo zegt de jonge Italiaan. Hoewel het gevoel goed is, twijfelt Antonelli nog wel over de update die zijn team in Sepang voor het eerst introduceerde. "Op sommige plekken levert het nog niet zoveel als we hadden verwacht, maar op andere plekken levert het heel goed. Over het geheel genomen heb ik het gevoel dat het pakket eindelijk begint te werken, en we beginnen de resultaten en verbeteringen ervan te zien."