Verstappen verklaart waarom Red Bull in Amerika minder presteerde dan in Singapore

Max Verstappen heeft afgelopen zondag na de Grand Prix van de Verenigde Staten uitleg gegeven over waarom zijn auto op het Circuit of the Americas minder presteerde dan tijdens de voorgaande races in Maleisië en Singapore. De coureur van Red Bull Racing moest in Austin genoegen nemen met de derde stek en wijst tijdens de persconferentie na afloop van de race naar een gebrek aan algehele snelheid, een verkeerde aanpak met de banden en diverse problemen in de uitvoering.

Waar de Nederlander eerder deze maand nog wist te winnen op zowel het Sepang International Circuit als het Marina Bay Street Circuit, kwam hij in Texas tekort om voor de zege te vechten. De overwinning in Austin ging naar Andrea Kimi Antonelli van Mercedes, terwijl Charles Leclerc namens Scuderia Ferrari beslag legde op de tweede plaats. Voor Verstappen betekende de derde plaats zijn tiende podiumfinish van het huidige Formule 1-seizoen.

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Verstappen wijst naar bandenstrategie

Tijdens de persconferentie na de race in Amerika krijgt Verstappen de vraag waarom zijn bolide in Austin minder voor de dag kwam dan tijdens de zeges in Maleisië en Singapore. Hoewel de primaire bron geen woordelijk uitgeschreven citaat van zijn antwoord bevat, blijkt uit het onderzoeksdossier en de FIA-transcripties dat de Limburger van mening is dat het team te lang heeft vastgehouden aan de werkwijze van die laatste twee weekenden. Volgens de Red Bull-coureur reageerde de renstal tijdens de race te weinig toen duidelijk werd dat het harde rubber veel grip bood.

Daarnaast laat Verstappen tijdens het persmoment optekenen dat zijn team de bandenkeuze en de beschikbare bandenstrategie niet optimaal heeft aangepakt, waarbij hij spreekt van een verkeerde bandenvolgorde. Red Bull Racing koos er in Austin voor om de race op de zachte band aan te vangen en twee pitstops te maken, terwijl de winnende formatie van Mercedes een eenstopper hanteerde. Tegenover Sky Sports F1 erkent de Nederlander bovendien dat zijn team simpelweg niet over de snelheid beschikte om racewinnaar Antonelli te verslaan.

Technische problemen en trage pitstop in Austin

Naast de strategische keuzes stipt Verstappen meerdere operationele en technische zaken aan die zijn race op het Circuit of the Americas lastig maakten. Zo geeft de coureur aan dat een trage pitstop hem kostbare seconden heeft gekost en noemt hij de starts van zijn team problematisch. Ook had hij gedurende het weekend herhaaldelijk last van radioproblemen en een wisselvallig werkende motorrem, waardoor Leclerc hem in de slotfase van de race voorbij kon steken voor de tweede stek.

Contrast met zeges in Maleisië en Singapore

Het moeizame verloop van het weekend in de Verenigde Staten staat in schril contrast met de twee voorgaande Grands Prix van deze maand. Begin oktober schreef Verstappen de eenmalig naar het Sepang International Circuit verplaatste race in Maleisië op zijn naam, waarna hij een week later ook op het stratencircuit van Singapore als eerste over de streep kwam voor zijn 73e Grand Prix-zege. Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore waarschuwde de Nederlander overigens al dat het succes in Maleisië sterk te maken had met de specifieke eigenschappen van die baan.

Ook teammaat Isack Hadjar, die zich in Austin als derde kwalificeerde en op zondag als zesde over de streep kwam, plaatste eerder al kanttekeningen bij de krachtsverhoudingen. De Fransman laat volgens het dossier weten dat de auto van Red Bull Racing nog altijd erg lastig te besturen is en stelt dat Verstappen in zijn ogen zelfs tijdens de gewonnen race in Singapore niet over de snelste wagen van het veld beschikte. Na het weekend in Amerika staat Verstappen met 236 punten op de vierde plaats in het rijderskampioenschap, terwijl Red Bull Racing met 355 punten de derde positie bezet bij de constructeurs.