George Russell eindigde in Austin als achtste en relativeerde daarna zijn positie in de strijd om het wereldkampioenschap. De coureur van Mercedes zegt over een tweede plaats in het klassement: "Natuurlijk wil ik het liefst als beste van de rest eindigen, maar P2, P3 en P5 is niet hetzelfde als kampioen worden, dus dat zegt niets."

Russell reed een moeizame race in Austin, kreeg al vroeg een straf van vijf seconden en kon Oscar Piastri van McLaren daarna niet meer passeren. Teamgenoot en WK-rivaal Kimi Antonelli won de race vanaf pole position met 13,0 seconden voorsprong op Charles Leclerc. Met 365 punten heeft Antonelli nu 123 punten voorsprong op zijn teamgenoot, die op 242 punten staat. Over het uiteindelijke resultaat zegt Russell: "De straf was ook een beetje belachelijk, maar dat is het minste van mijn zorgen na zo'n slecht weekend."

Artikel gaat verder onder video

Titelstrijd voorbij voor Russell

In theorie heeft hij nog een kans, maar iedereen weet dat in praktijk dat titel 'gewoon' naar Antonelli zal gaan. Russell lijkt zich dan ook te moeten focussen op het veiligstellen van de tweede plaats in het WK. "Natuurlijk wil ik het liefst als beste van de rest eindigen, maar P2, P3 en P5 is niet hetzelfde als kampioen worden, dus dat zegt niets." Russell hoopt dan ook dat hij in ieder geval kan helpen de constructeurstitel binnen te slepen. "Zolang we het constructeurskampioenschap winnen, is dat het belangrijkste", zo sprak hij.

Prestatieverschil Russell en Antonelli

Over het verschil in prestaties tussen hem en Antonelli in Austin, zei Russell het volgende: "Hij was overduidelijk buitengewoon competitief en er zijn aanwijzingen dat de prestatiemarge erg klein is. Ik hoop dat dat een verklaring is voor mijn gebrek aan snelheid vandaag, maar ik moet vertrouwen hebben in mijn team, want het is moeilijk te begrijpen als je er zo ver vanaf zit."