Zo wordt Antonelli in Mexico de jongste wereldkampioen Formule 1 ooit

Kimi Antonelli kan zich aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico officieel kronen tot wereldkampioen in de Formule 1. Na zijn overwinning in Austin tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas gaat de twintigjarige Mercedes-coureur met 365 punten riant aan de leiding in het kampioenschap. Een negende plaats in Mexico-Stad is voor de Italiaan al voldoende om de wereldtitel definitief veilig te stellen, ongeacht wat zijn overgebleven titelrivalen George Russell en Lewis Hamilton doen.

Afgelopen zondag kreeg Antonelli in Texas al zijn eerste mogelijkheid om het kampioenschap in het slot te gooien, nadat hij een dag eerder met een 1:34.035 zijn zevende pole position van het seizoen had gepakt. Om de titel al in Austin binnen te slepen, moest hij zelf zegevieren, terwijl teammaat Russell buiten de top acht en Ferrari-coureur Hamilton buiten de top vier moesten finishen. Antonelli deed wat hij moest doen en boekte vanaf de eerste startplek zijn negende overwinning van het seizoen. Hij zag Hamilton echter als vierde over de streep komen, terwijl Russell ondanks een tijdstraf van vijf seconden beslag legde op de achtste stek. Het titelfeest werd daardoor een week uitgesteld.

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WK-stand na Austin en uitgeschakelde concurrenten

Door het resultaat in de Verenigde Staten is de lijst met titelkandidaten wel flink uitgedund. Er staan dit seizoen met Mexico, São Paulo, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi nog vijf Grands Prix op de kalender. Omdat er geen sprintraces meer worden verreden, kan iedere coureur nog maximaal 125 punten bij elkaar rijden. Voor Max Verstappen, die in Austin achter Charles Leclerc op de derde plaats eindigde, betekent zijn achterstand van 129 punten dat een wereldtitel rekenkundig niet meer haalbaar is. Ook Leclerc en Lando Norris, die in Texas als vijfde over de finish kwam, zijn na het afgelopen raceweekend definitief uitgeschakeld in de strijd om het kampioenschap.

Op papier kunnen alleen Russell en Hamilton hun jonge concurrent nog van de troon stoten. Russell kijkt tegen een achterstand van 123 punten aan ten opzichte van zijn leidende teammaat, terwijl Hamilton één punt achter de Brit van Mercedes staat en een achterstand van 124 punten moet zien goed te maken. Na het raceweekend in Mexico resten er nog vier Grands Prix, waarin maximaal 100 punten te verdelen zijn. Daar komt bij dat het doorgaan van de races in Qatar en Abu Dhabi nog onzeker is vanwege het conflict in het Midden-Oosten, dat eerder al zorgde voor een streep door de Grands Prix in Bahrein en Saudi-Arabië.

Alle titelscenario's voor de Grand Prix van Mexico

Wil Antonelli na het weekend in Mexico-Stad al zeker zijn van de wereldtitel, dan moet hij na de race een voorsprong van minstens 100 punten hebben op zowel Russell als Hamilton. Mocht de stand aan het einde van het jaar gelijk zijn, dan geeft het aantal overwinningen de doorslag. De koploper heeft inmiddels al negen zeges op zijn naam staan, tegenover drie voor Russell en één voor Hamilton. Geen enkele concurrent kan hem bij een gelijk puntenaantal dus nog voorbijstreven op basis van gewonnen races.

Dat zorgt voor een aantal duidelijke scenario's voor aankomende zondag. Als Antonelli in de top negen eindigt, schrijft hij minimaal twee punten bij en komt zijn totaal op ten minste 367 punten te staan. Zelfs wanneer Russell de race in Mexico op zijn naam schrijft en 25 punten pakt, blijft het gat precies 100 punten en is het kampioenschap beslist. Komt de leider in het klassement als tiende over de streep, dan mag hij zich wereldkampioen noemen zodra Russell de Grand Prix niet wint. Valt de Italiaan buiten de punten met een elfde plaats of lager, dan is de wereldtitel alsnog binnen als zowel Russell als Hamilton er niet in slaagt om de overwinning te pakken.