Toto Wolff, teambaas van het Mercedes AMG Petronas Formula One Team, heeft het opgenomen voor George Russell na kritische uitlatingen van oud-Red Bull-topman Helmut Marko. Volgens Wolff heeft de Brit nog altijd alles in huis om in de toekomst wereldkampioen te worden, ondanks het feit dat het dit jaar niet gaat lukken.

De voormalig motorsportadviseur van Red Bull Racing liet in gesprek met Sky Deutschland weten dat hij twijfelt aan de titelkansen van Russell, nu hij intern als kopman is voorbijgestreefd door teamgenoot Kimi Antonelli. Na zijn negende seizoenszege tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen zondag, gaat Antonelli aan de leiding in het wereldkampioenschap met 365 punten. Russell kwam in Austin niet verder dan de achtste plaats en staat weliswaar tweede in het klassement, maar kijkt inmiddels tegen een achterstand van maar liefst 123 punten aan. De titel is praktisch onmogelijk.

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Wolff wijst kritiek Marko resoluut van de hand

Bij de leiding van de Duitse renstal wil men echter niets weten van het oordeel van Marko. Wolff zoekt de verklaring voor het verschil tussen beide coureurs vooral bij de wagen en het mentale aspect. "Ik denk dat hij het mis heeft over George. George heeft alle kwaliteiten. Ik denk alleen dat de auto hem niet ligt", zo laat de teambaas optekenen. "Ik denk dat het aan het begin van het seizoen lastig is om te gaan met een situatie waarin je het gevoel hebt dat 'dit mijn jaar wordt', en dan heb je aan de andere kant een wonderkind dat echt begint te knabbelen aan je voorsprong. En ik geloof dat George, als we hem een snelle auto ter beschikking stellen, in een nieuw seizoen absoluut alles in huis heeft om een kampioenschap te winnen."

Russell wist dit seizoen wel al de Grands Prix van Australië, Oostenrijk en Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven en stond in totaal acht keer op het podium, maar zijn resultaten schommelen per raceweekend. Toch weigert Wolff met de beschuldigende vinger naar zijn coureur te wijzen en steekt hij juist de hand in eigen boezem. "George is voor ons allemaal in het team een kampioen en heeft in elke categorie gewonnen. Ik denk dat hij het verdient om bij de allerbesten te worden gerekend", zo voegt de teambaas daaraan toe.

Wolff legt schuld bij afstelling bolide

Dat de resultaten van Russell zo wisselvallig zijn, heeft volgens Wolff alles te maken met het krappe werkvenster van de auto. "Dit jaar zien we deze variabiliteit in resultaten. Als we de auto zo afstellen dat het hem uitkomt, gaat het absoluut prima. Maar als het buiten het operationele bereik valt, heeft hij het moeilijk. Hij heeft het misschien wel moeilijker dan Kimi. En dat is onze fout", zo legt de Oostenrijker uit.

Antonelli kan wereldtitel veiligstellen

Met de races in Mexico-Stad, Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi staan er nog vijf Grands Prix op het programma. Terwijl Antonelli aankomend weekend in Mexico-Stad de wereldtitel al kan veiligstellen, zoekt men bij het team volop naar antwoorden voor de andere kant van de garage. "We moeten het gewoon uitzoeken. Want George is geen halve seconde langzamer, geen drie tienden langzamer dan Kimi. Dat is absoluut niet het geval", zo benadrukt Wolff. "Dus wat vindt hij er niet leuk aan? Wat moeten we doen om de auto aan te passen, hem anders af te stellen zodat hij sneller kan rijden? Want alles is er al: intelligentie, talent, vastberadenheid."