Kimi Antonelli heeft afgelopen zondag op het Circuit of the Americas in Austin de Grand Prix van de Verenigde Staten weten te winnen, maar de feestelijke podiumceremonie in Texas werd ruw verstoord door een luid fluitconcert vanaf de tribunes.

Het massale boegeroep was niet bestemd voor de twintigjarige Mercedes-coureur, maar voor de Amerikaanse politicus Ted Cruz, die op het podium de beker aan de winnaar uitreikte. Het gefluit barstte direct los op het moment dat de Republikeinse senator op het podium verscheen om de trofee voor de eerste plek te overhandigen. Het boegeroep hield aan tot de daadwerkelijke uitreiking, waarna de sfeer op de tribunes meteen omsloeg in luid gejuich en applaus toen Antonelli de beker in ontvangst nam en de lucht in hield.

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Omstreden senator

Het vijandige onthaal voor Cruz op het circuit in Austin komt niet uit de lucht vallen en heeft een duidelijke politieke lading. Hoewel de senator Texas al sinds 2013 vertegenwoordigt in de Amerikaanse Senaat en daar voorzitter is van de invloedrijke handelscommissie, roept hij met zijn uitgesproken conservatieve koers veel weerstand op. Cruz weigerde Donald Trump bij diens nominatie in 2016 in eerste instantie te steunen, maar ging tijdens de eerste presidentiële termijn alsnog achter Trump staan en staat sindsdien internationaal bekend als een trouwe bondgenoot van de Republikeinse leider. Hoewel Texas over het algemeen een conservatieve staat is en Cruz bij zijn herverkiezing in 2024 nog met ongeveer 53 procent van de stemmen wist te winnen van zijn Democratische tegenstander Colin Allred, is hij in de grote steden een stuk minder geliefd. Op het platteland boekte hij sterke resultaten, maar in stedelijke gebieden zoals Austin scoorde hij aanzienlijk minder goed. De politicus leek zichzelf overigens weinig aan te trekken van het gefluit; na afloop liet hij weten dat hij had genoten van "een ongelooflijke dag".

Titel binnen handbereik

Dankzij de winst in Austin en het puntenverlies van Russell verstevigt Antonelli zijn koppositie in het wereldkampioenschap. Hij staat inmiddels op 365 punten, wat neerkomt op een voorsprong van 123 punten op zijn Britse teamgenoot. Er zijn nog maximaal 125 punten te verdelen, waardoor de titelstrijd op papier nog open is, maar aankomend weekend kan de twintigjarige coureur tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad zijn eerste wereldkampioenschap al binnenhalen. Daarmee zou hij het record van Sebastian Vettel verbreken en zichzelf kronen tot de jongste Formule 1-wereldkampioen ooit. Teambaas Toto Wolff was na afloop lovend over de mentale rust die zijn coureur voor de race in Amerika liet zien. Antonelli blijft zelf nuchter onder zijn aanstaande kampioenschap: "Het was het resultaat dat we nodig hadden. We zijn heel dichtbij."