Mercedes-teambaas Toto Wolff is het niet eens met het besluit van de stewards om George Russell afgelopen zondag te bestraffen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Brit kreeg op het Circuit of the Americas een opmerkelijke tijdstraf van vijf seconden opgelegd, nadat hij in een duel met Oscar Piastri buiten de baan terechtkwam.

Het incident speelde zich af in de openingsronde van de race in Austin bij bocht twaalf. Russell zette bij een inhaalpoging druk op Red Bull-coureur Isack Hadjar, waardoor Piastri namens McLaren in een aanvallende positie wist te komen. De Mercedes-rijder schoot bij die actie van de baan en keerde terug op het asfalt, waarna de wedstrijdleiding tot het oordeel kwam dat hij daarmee een blijvend voordeel had behaald. Russell moest de tijdstraf inlossen tijdens zijn enige pitstop en kwam uiteindelijk als achtste over de streep, op 1,6 seconden achterstand van de als zevende gefinishte Piastri. Zelf noemde de Brit de sanctie na afloop een beetje belachelijk, al gaf hij daarbij wel aan dat de straf na een moeizaam weekend de minste van zijn zorgen was.

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Verzachtende omstandigheden

Normaal gesproken staat er een tijdstraf van tien seconden op het verlaten van de baan en het behalen van een blijvend voordeel. De stewards gaven afgelopen zondag in hun officiële verklaring tekst en uitleg over het halveren van de strafmaat naar vijf seconden in dit specifieke geval. De wedstrijdleiding wees daarbij op twee verzachtende factoren: het feit dat Russell op datzelfde moment druk uitoefende op Hadjar waardoor Piastri in de aanval kon gaan, en de omstandigheid dat het gevecht plaatsvond in de hectiek van de eerste ronde.

Wiet roken legaal

Ondanks die strafvermindering is er bij zowel Wolff als voormalig Formule 1-coureur David Coulthard weinig begrip voor het oordeel. Laatstgenoemde nam het in een interview voor Viaplay op voor de Oostenrijkse teambaas en trok het besluit van de wedstrijdleiding openlijk in twijfel. "Ik denk dat de vijfseconden-straf… Ik weet niet zeker wat ze aan het roken waren", zo laat Coulthard weten over het optreden van de stewards. "Dit was racen in de eerste ronde, dus hopelijk wordt dat met de stewards besproken." Wolff haakte met een kwinkslag meteen in op de woorden van de Schotse analist: "Het is hier legaal om [wiet] te roken, dus misschien wel."