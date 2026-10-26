Juan Pablo Montoya zag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten een duidelijke oorzaak van de problemen van Max Verstappen. Volgens de oud-Formule 1-coureur wilde de Red Bull-rijder in Austin Mercedes te fel onder druk zetten, met als gevolg dat zijn racetempo later wegviel.

Verstappen eindigde zondag als derde, achter winnaar Kimi Antonelli en Charles Leclerc. De Red Bull-coureur probeerde wel een manier te vinden om Mercedes aan het wankelen te brengen, maar slaagde hier niet in. Op de finish zat hij ruim 17 seconden achter de Mercedes-coureur. Montoya wijt het enorme gat aan de manier waarop Verstappen met zijn banden omging. Volgens de oud-coureur werd er te veel gepusht door de Nederlander.

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Verstappen pushte zijn banden te hard

"Ik denk dat Max heel agressief met de banden omging, omdat hij dacht dat hij Mercedes onder druk moest zetten om een pitstop te maken. Ik denk dat hij zijn eigen racetempo beschadigde door zo hard te pushen", stelt Montoya tegenover F1TV, die overigens wel begrijpt waarom Verstappen het deed. “Als je vroeg stopt en iemand wilt undercutten, moet je die eerste paar ronden echt heel hard pushen”, stelt hij. Maar daar zit meteen het gevaar. “Als je de band in die eerste paar ronden helemaal afranselt, dan ga je aan het einde van die stint lijden. En dat gebeurde bij hem.”

Ferrari bleek intussen sterk genoeg om de Nederlander onder druk te zetten. Montoya zag die kracht ook: "De snelheid van Ferrari was goed. Ja, ze misten het een beetje in de kwalificatie, maar ze kwamen vandaag terug en lieten opnieuw zien dat ze echt goede snelheid hebben."

Montoya genoot van actie Leclerc op Verstappen

Montoya keek ook met veel bewondering naar het eerste gevecht tussen Leclerc en Verstappen. “Ik was enorm onder de indruk van Charles en die actie”, zegt de Colombiaan. Vooral het moment waarop Leclerc met een volle tank buitenom bleef hangen maakte indruk. “Om dat in de eerste ronde met een volle tank buitenom te doen, terwijl je weet dat Max naast je zit en gewoon voet bij stuk houdt: dat was echt indrukwekkend."