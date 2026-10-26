Bridgestone werkt achter de schermen hard aan een terugkeer als bandenleverancier in de Formule 1. Een delegatie met hoogopgeleide experts van de Japanse bandenfabrikant was bij de afgelopen twee races in Singapore en de Verenigde Staten aanwezig om gesprekken te voeren over een rentree in de koningsklasse.

De FIA en de Formule 1 hebben zelf nog niks losgelaten over een nieuwe aanbesteding, maar de aanwezigheid van de voormalige bandenleverancier in de paddock valt steeds meer op. Volgens een analyse van RacingNews365 is het merk bezig met een technologisch, zakelijk en commercieel pakket dat een stuk sterker moet zijn dan het bod waarmee het bedrijf in 2023 nog achter het net viste. "Bronnen met inzicht in de kwestie geven Bridgestone een sterke kans om de volgende geselecteerde fabrikant te worden", zo schrijft het medium dan ook.

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Bridgestone haalt Imai terug voor motorsporttak

Dat het de Japanse fabrikant menens is, bleek in 2025 al. Toen werd de eigen motorsportafdeling op de schop genomen en haalde men Hiroshi Imai binnen. De Japanner werkte van 1990 tot 2008 ook al voor het bandenmerk, waarna hij tussen 2009 en 2025 verschillende hoge technische functies bekleedde bij McLaren - waaronder die van director of race engineering. Zowel in Singapore als in Austin maakte Imai deel uit van de groep die in de paddock rondliep. Naast een mogelijke rentree in de Formule 1 gaat het bedrijf vanaf het seizoen van 2026-2027 ook exclusief de banden leveren in de Formule E en is het via dochtermerk Firestone al actief in de IndyCar.

Pirelli ligt nog vast tot en met 2028

Mocht het tot een wisseling van de wacht komen, dan laat dat in ieder geval nog een paar jaar op zich wachten. Bridgestone trok eind 2010 de deur achter zich dicht in de Formule 1, nadat het van 1997 tot en met 2006 een hevige bandenoorlog uitvocht met Michelin en daarna nog vier seizoenen als enige leverancier overbleef. Sinds 2011 heeft Pirelli echter het alleenrecht in handen. De FIA lichtte afgelopen juli nog een optie om het contract van de Italianen met een jaar te verlengen, waardoor Pirelli nog tot minstens eind 2028 aanblijft als exclusieve partner voor de Formule 1, Formule 2, Formule 3 en F1 Academy.

Bridgestone wacht felle strijd met Hankook, Michelin en Pirelli

Zodra de FIA de nieuwe tenderprocedure opent, wijst de autosportbond eerst een technische winnaar aan voordat de Formule 1 de zakelijke gesprekken afrondt. Voor de periode na 2028 liggen er echter meerdere kapers op de kust: "Hoewel onze bronnen suggereren dat het bod van Bridgestone nog sterker zal zijn dan de vorige keer, kan er een serieuze strijd ontstaan om de rol van bandenleverancier." Naast het feit dat Pirelli mogelijk zelf het huidige contract weer wil verlengen, is ook de interesse van het Zuid-Koreaanse Hankook al langer bekend en gaan er zelfs geruchten dat Michelin een nieuwe poging overweegt.