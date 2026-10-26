De Formule 1 maakt zich dit weekend op voor de Grand Prix van Mexico op het Autódromo Hermanos Rodríguez, waar de extreme hoogte in combinatie met de huidige generatie auto's naar verwachting voor flinke technische hoofdpijn gaat zorgen. Door de ijle lucht in Mexico-Stad verliezen de bolides mogelijk een hoop neerwaartse druk en koelvermogen, waarmee zowel de wegligging in de bochten als de betrouwbaarheid van de krachtbronnen zwaar op de proef wordt gesteld.

Na het raceweekend in Austin reist het circus direct door naar de Mexicaanse hoofdstad voor de twintigste ronde van het seizoen, die van aankomende vrijdag tot en met zondag op het programma staat. Waar een normaal circuit op zeeniveau voor een voorspelbare luchtstroom zorgt, zet de ligging van de baan op ruim twee kilometer hoogte de aerodynamische en motorische wetten volledig op zijn kop. Verschillende databronnen houden dan ook rekening met een loodzware betrouwbaarheidstest voor het hele veld.

Artikel gaat verder onder video

Glibberen en glijden

Maandagochtend ligt er al een waarschuwing voor de directe gevolgen van de ligging van het circuit op de bestuurbaarheid van de wagens. Autódromo Hermanos Rodríguez ligt op ongeveer 2250 meter – het hoogste circuit op de F1-kalender. Door die dunne lucht snijden de auto's op de lange rechte stukken weliswaar met veel minder weerstand door de wind, maar in de zeventien bochten van het 4,304 kilometer lange circuit verdwijnt een groot deel van de grip. Auto's genereren minder neerwaartse kracht en minder luchtweerstand, dus zelfs met de grootste vleugels die teams kunnen monteren, glijden ze nog steeds door de bochten. De teams schroeven in Mexico-Stad noodgedwongen vleugelconfiguraties op de wagens die normaal gesproken alleen op de allerlangzaamste stratencircuits uit de kast worden gehaald, puur om het verlies aan druk op het asfalt nog enigszins op te vangen.

Voor de huidige generatie Formule 1-bolides weegt dat aerodynamische tekort nog eens extra zwaar. Uit technische analyses in de aanloop naar het weekend blijkt dat de huidige auto's van zichzelf al over 15 tot 30 procent minder totale downforce beschikken dan de wagens uit eerdere recordjaren, terwijl de luchtweerstand tot 40 procent lager ligt. Wanneer daar op grote hoogte nog eens een extra verlies aan luchtdruk van 20 tot 25 procent bovenop komt, houden de coureurs in de trage stadionsectie nauwelijks aerodynamische druk over en blijven de bolides makkelijk doorschuiven over het asfalt. Tegelijkertijd lopen de snelheden op het 1200 meter lange rechte stuk juist enorm op; tijdens de kwalificatie van vorig jaar werd in Mexico met 351 kilometer per uur al de hoogste pieksnelheid van alle gemeten banen op de klokken gezet.

Koeling en krachtbronnen

Naast het gebrek aan grip vormt de ijle lucht ook een direct gevaar voor de techniek onder de motorkap. Onder het huidige motorreglement is de MGU-H geschrapt, terwijl het elektrische vermogen van de MGU-K spectaculair is opgeschroefd van 120 kW naar 350 kW in combinatie met de 1,6-liter V6-turbomotor. Daarnaast maken de coureurs dit seizoen gebruik van de zogeheten 'Overtake Mode', het inhaalsysteem dat een achtervolgende wagen binnen één seconde van een voorligger van extra elektrisch vermogen voorziet.

Op ruim twee kilometer hoogte bevat de lucht aanzienlijk minder zuurstofmoleculen. Een standaard verbrandingsmotor verliest per honderd meter stijging ongeveer één procent aan vermogen, wat volgens een andere berekening neerkomt op een effectiviteitsverlies van zo'n 22 procent ten opzichte van een race op zeeniveau zoals in Abu Dhabi. Om dat zuurstoftekort in de verbrandingskamer te compenseren, moeten de turbo's op veel hogere toeren draaien. Tegelijkertijd stroomt er minder dichte lucht door de radiatoren en koelkanalen, waardoor zowel de krachtbron, de remmen als de zwaar belaste elektronica veel moeizamer hun hitte kwijtraken. Tijdens de race van 71 ronden worden coureurs in vuile lucht daardoor regelmatig gedwongen om een inhaalpoging af te breken of bewust terug te vallen om oververhitting te voorkomen.

Belangen in Mexico-Stad

De technische uitdagingen en het bijbehorende uitvalrisico spelen een grote rol in de ontknoping van het kampioenschap. Na zijn overwinning van afgelopen zondag in de Verenigde Staten reist Mercedes-coureur Kimi Antonelli met een voorsprong van 123 punten op teamgenoot George Russell af naar Mexico. Met nog 125 te verdelen punten heeft de jonge Italiaan aankomende zondag aan een finish in de top negen genoeg om in Mexico-Stad de wereldtitel veilig te stellen, mits zijn materiaal de loodzware omstandigheden weet te overleven. Voor thuisrijder Sergio Pérez staat het weekend op zijn eigen bodem bovendien in het teken van zijn 300e Grand Prix-start in de koningsklasse.