Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bemoeit zich achter de schermen volop met de ontwikkeling van de nieuwe bolide van Scuderia Ferrari voor het seizoen van 2027. Na afloop van de Amerikaanse Grand Prix doet de Brit uit de doeken waar de Italiaanse renstal nog stappen moet zetten om volgend jaar weer structureel mee te kunnen vechten voor de overwinningen.

Op het Circuit of the Americas in Austin moest Ferrari genoegen nemen met een rol achter winnaar Kimi Antonelli van Mercedes. Charles Leclerc kwam op dertien seconden achterstand als tweede over de streep, terwijl Hamilton achter Max Verstappen genoegen moest nemen met de vierde plaats. In Austin zijn inmiddels ook de eerste gesprekken gevoerd over het ontwerp voor 2027. "Ik vind dat het team echt heel goed werk levert. Dat erken ik. Ik denk ook dat ik op de achtergrond werk aan het cruciale moment, om de auto voor volgend jaar de juiste kant op te sturen", zo vertelt de Ferrari-coureur.

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Hamilton wijst zwakke plekken aan voor 2027-auto

De gesprekken met het ontwerpteam in Maranello krijgen gedurende de aankomende raceweekenden een vervolg. De 41-jarige coureur zet daarbij zijn ervaring in om specifieke zwakke plekken van de wagen bloot te leggen. "Ik werk echt aan de punten die we moeten verbeteren voor de auto van volgend jaar. Dat is onderdeel van de discussie dit weekend en de komende weekenden. De feedback aan de mensen die de onderdelen voor volgend jaar ontwerpen, wijst hen er op waar we het chassis en het aeropakket daadwerkelijk kunnen verbeteren", legt hij uit.

Nieuwe krachtbron moet Ferrari dichter bij de kop brengen

Naast de nodige aanpassingen aan het chassis en de aerodynamica, ziet de nummer drie uit het huidige wereldkampioenschap de krachtbron als een cruciale factor om het gat naar de concurrentie aan de kop van het veld te dichten. Teambaas Fred Vasseur bevestigde eerder al dat de Scuderia voor 2027 met een nieuwe motor op de proppen komt en daarbij ongeveer tachtig procent van het werk aan de huidige SF-26 meeneemt naar volgend seizoen. Hamilton heeft in ieder geval veel vertrouwen in het werk dat op de motorafdeling wordt verricht: "Ze werken hard aan het verbeteren van onze motor voor volgend jaar. Als we erin slagen om met de motor dichter bij die jongens [voorin] te komen, dan gaan we natuurlijk om de overwinningen in deze races vechten."