Max Verstappen heeft na de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin uitgebreid teruggeblikt op de enerverende openingsronde. De Red Bull Racing-coureur moest direct na de start vol aan de bak in gevechten met Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton - een strijd waarvan racewinnaar Kimi Antonelli optimaal wist te profiteren.

Op het asfalt in Texas kende Verstappen een moeizame start, waardoor hij zijn tweede plek in de eerste bochten tijdelijk kwijtraakte aan Leclerc. Hoewel de Nederlander die tweede positie later in de openingsronde nog wel terug wist te pakken, kwam hij na een lastige race uiteindelijk als derde over de streep op 17,485 seconden achterstand van winnaar Antonelli. Leclerc legde beslag op de tweede plaats, terwijl Hamilton als vierde over de finish kwam. Verstappen verloor dus uiteindelijk een plek aan Leclerc in het uiteindelijk resultaat, maar hij genoot wel van de gevechten.

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Verstappen prijst inhaalactie Leclerc

Tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix blikt Verstappen terug op hoe het duel met de Monegask meteen na het doven van de lichten losbarstte. Leclerc zette in de tweede bocht de aanval in aan de buitenkant en hield die lijn vast tot aan bocht vier. "Ja, ik denk dat Charles van bocht 2 naar bocht 3 zijn boost gebruikte, waardoor hij me aan de buitenkant heeft gepasseerd. Dat was een goede actie", zo vertelt Verstappen over het moment in de openingsfase. Max Verstappen tijdens de Amerikaanse Grand Prix 2026 op het Circuit of the Americas in Austin"> Max Verstappen blikt terug op de enerverende openingsronde in Austin.

Ondanks het vroege verlies van zijn positie liet de Limburger zich in alle drukte niet verleiden tot overhaaste risico's. Hij legt uit wat er op dat moment door zijn hoofd: "Oké, laten we ons gewoon zien te settelen. Er ligt nog een lange race voor ons." Uiteindelijk ging hij echter al vrij snel weer aan de Ferrari voorbij.

Verstappen moet vol aan de bak tegen Hamilton

Niet alleen Leclerc maakte het de kopman van Red Bull lastig in de eerste meters. Ook Hamilton kwam scherp weg vanaf de vijfde startplek en mengde zich direct in de strijd. Daarnaast wijst Verstappen op een mooi vervolg van de gevechten tussen bocht twaalf en vijftien. "Daarna hadden we een goed gevecht tussen bocht 12 en 15, dat was leuk. Het was goed racen", zo stelt de Nederlander, die in het eerste deel van de ronde ook zijn spiegels al goed in de gaten moest houden voor de andere Ferrari. "Ik had ook Lewis aan mijn buitenkant, in de eerste ronde bij bocht 6, dus ik had daar nog wat werk te doen."

Voor Verstappen betekende de derde plaats in Austin zijn tiende podiumplek van het huidige seizoen en bovendien zijn zesde op rij. In de slotfase van de race moest hij met nog zeven ronden te gaan bij bocht twaalf definitief zijn meerdere erkennen in Leclerc, nadat Red Bull al vanaf het onverwachte gripverlies in Q3 op zaterdag en verschillende kleine operationele tegenslagen op zondag geen vuist wist te maken voor de overwinning.

Antonelli profiteert optimaal van gevechten

Terwijl Verstappen zich een weg langs de beide bolides van Ferrari knokte, kon Mercedes-coureur Antonelli aan kop van het veld onbedreigd wegrijden. De Italiaan behield dankzij een sterke openingsronde de leiding en bouwde in de eerste ronden een voorsprong van 2,4 seconden op. Hij stelde dat de gevechten achter hem zeker prettig waren en hem in het zadel hielpen. "Ja, het maakte mijn leven zeker een stuk makkelijker!", zo klonk het.

Met zijn overwinning in de Verenigde Staten verstevigt Antonelli zijn leidende positie in het wereldkampioenschap tot 365 punten, ruim voor George Russell (242 punten), Hamilton (241 punten), Verstappen (236 punten) en Leclerc (233 punten). De Mercedes-coureur heeft in de volgende Grand Prix in Mexico nog maximaal twee punten nodig om de wereldtitel definitief veilig te stellen - en daarvoor is een negende plaats al genoeg.