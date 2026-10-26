Franco Colapinto heeft van zich laten horen na de ophef die afgelopen weekend in Austin tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten ontstond rond uitspraken van televisiepresentator Jeremy Clarkson over zijn Argentijnse nationaliteit. De coureur van het Alpine F1 Team blijft er nuchter onder en laat weten dat hij de Britse tv-persoonlijkheid persoonlijk eigenlijk niet kent.

Het incident vond afgelopen zaterdag plaats op het Circuit of the Americas, waar Clarkson te gast was bij Alpine in de paddock en voor een rel zorgde. Colapinto liep in Texas tegen een gridstraf van tien plaatsen aan vanwege het inzetten van een vierde Control Electronics Unit. Tegenover Sky Sports bracht de presentator die startstraf op ironische wijze in verband met de afkomst van de Argentijn, waarbij hij stelde dat hij de coureur zelf ook een straf zou opleggen puur op basis van zijn nationaliteit. Daarmee verwees hij naar een voorval uit 2014, toen Clarkson en zijn Top Gear-ploeg na protesten hun opnames in Patagonië moesten afbreken door een kentekenplaat die volgens critici een verwijzing vormde naar de Falklandoorlog.

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Reactie Colapinto

Hoewel de uitlatingen in de paddock flink wat stof deden opwaaien, maakt de Argentijnse coureur zich weinig druk om de woorden van de presentator van Clarkson's Farm. "Ik denk dat hij altijd al een beetje van grappen maken is geweest. Ik ken hem niet echt, maar dat is mij verteld", zo zegt Colapinto. De Alpine-rijder kreeg de uitspraken in Austin zelf nauwelijks direct mee, maar hoorde in de paddock wel dat zijn manager Jamie Campbell-Walter inmiddels op het voorval had gereageerd.

Kritiek vanuit management

Campbell-Walter, oprichter en directeur van managementbureau Bullet Sports Management dat de belangen van Colapinto behartigt, liet het er niet bij zitten na de opmerkingen van de Britse gast. De belangenbehartiger maakte duidelijk dat de woorden volstrekt onacceptabel zijn en dat zulke uitlatingen niet thuishoren in de Formule 1, ongeacht van wie ze afkomstig zijn of dat ze als grap zijn bedoeld. "We hebben hard gewerkt om respect te bevorderen en een einde te maken aan vijandigheid en misbruik", aldus Campbell-Walter. Die reactie kwam kort nadat zijn coureur eerder tijdens het raceweekend nog een oproep aan zijn eigen fans had gedaan om te stoppen met online haat richting collega-coureurs en andere betrokkenen binnen de sport.

Statement Alpine

Ook de Franse formatie nam in een officieel statement afstand van de woorden van hun eigen paddockgast, zonder dat de televisiepresentator daarbij bij naam werd genoemd. Alpine geeft aan dat de gedane uitspraken persoonlijke opvattingen zijn die niet passen bij de waarden van het team, waarbij vooral vriendelijkheid en respect worden onderstreept. De renstal neemt het in de verklaring nadrukkelijk op voor de eigen rijder: "Franco is onze coureur en heeft onze volledige steun."