Max Verstappen en Sergio Pérez hebben het na hun flinke aanvaring op de baan tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin snel weer bijgelegd. De voormalige teamgenoten kwamen zondag op het Circuit of the Americas op hoge snelheid gevaarlijk dicht bij een botsing, maar lieten het verhitte moment na de finish direct achter zich.

Het hachelijke moment vond plaats tegen het einde van de achttiende ronde, toen de coureur van Red Bull Racing de bolide van zijn voormalige teamgenoot op een ronde achterstand wilde zetten. De Mexicaan komt dit seizoen samen met Valtteri Bottas uit voor het nieuwe Cadillac Formula 1 Team. Bij het plotseling opdoemen van Pérez voor Verstappen in de voorlaatste bocht scheelde het maar weinig of de twee wagens raakten elkaar op hoge snelheid. Het moment werd overigens gemist door de wereldwijde televisieregie en was daardoor niet tijdens de reguliere uitzending te zien, maar kwam na afloop alsnog aan het licht.

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Felle boordradio

Vanuit de cockpit was Verstappen tijdens de race woedend over de actie van de achterblijver. Over de boordradio liet de Nederlander zich na de niet uitgezonden bijna-crash dan ook duidelijk horen over de actie van Pérez: "Verdomme! Wat een idioot! Ik was bijna gecrasht!" Ondanks dat schrikmoment en technische problemen in de slotfase wist de Red Bull-coureur zijn wagen uiteindelijk nog wel als derde over de streep te brengen, achter racewinnaar Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Pérez kende zelf een moeizame zondag in Texas en eindigde op een ronde achterstand op de negentiende plaats.

Snel vergeten

Hoewel de gemoederen in het heetst van de strijd hoog opliepen, bleef het incident niet lang tussen hen in staan. Kort nadat beide coureurs uit hun wagens waren gestapt, zochten ze elkaar in de paddock meteen op om het moment uit te praten. De Formule 1 deelde zondag op het eigen Instagram-account beelden van het tweetal samen, met een bijschrift waaruit blijkt dat de lucht direct weer geklaard was: "Deze twee kennen elkaar al lang. Een klein moment tussen Max en Checo tijdens de race was heel snel vergeten."