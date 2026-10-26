Max Verstappen reed zondag in Austin met schade aan zijn Red Bull RB22. Dat geeft teambaas Laurent Mekies toe na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar de Nederlander derde werd achter winnaar Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Red Bull verlaat het Circuit of the Americas dus niet helemaal tevreden, ondanks het podium.

Verstappen kende een moeizame race in Austin. Hij vertrok vanaf plek twee, maar kon niet meekomen met de ijzersterke start van polesitter Antonelli. Verstappen moest vooral verdedigen ten opzichte van de beide Ferrari's. Hij werd even voorbijgestoken door Leclerc, maar deze plek wist hij al vrij snel weer terug te veroveren. Maar strijden voor de overwinning was nooit een serieuze optie, gezien de problemen waar Verstappen mee kampte. Na afloop van de race onthulde Mekies dat zijn coureur ook nog eens schade had.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kampt met schade na ronde acht

Volgens Mekies kreeg de auto van Verstappen schade door brokstukken op de baan. "Rond ronde acht raakte de auto van Max wat brokstukken, waardoor er schade ontstond. Daarnaast hadden we een paar problemen die de balans van de auto beïnvloedden. Daardoor nam het tempo af, kregen we meer bandenslijtage en kon Max de tweede plaats niet vasthouden." Een ander probleem was ook nog dat de radio van Verstappen niet goed werkte en hij daardoor maar moeizaam kon communiceren met zijn team.

Hadjar worstelt met de start bij Red Bull

Ook teamgenoot Isack Hadjar had in Austin een moeizame start en klaagde op de radio ook regelmatig over zijn auto. Hij eindigde uiteindelijk als zesde. Mekies erkent de problemen en weet ook dat de starts beter moeten. "Ook nu waren de starts niet perfect, maar het team werkt eraan om ervoor te zorgen dat we dit in de toekomst kunnen oplossen", zo zei hij.

Mekies kijkt vooruit naar Mexico

De volgende race is de Grand Prix van Mexico, die dit weekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad wordt verreden. De hoofdrace staat op zondag 1 november om 21:00 uur gepland. Mekies zegt dat het team de lessen uit Austin meeneemt richting de volgende race. "Het was een lastige zondag, maar we nemen de podiumplaats mee, in de wetenschap dat we het potentieel van de auto vandaag niet volledig hebben benut." Met het oog op de stand in het kampioenschap voegt hij toe: "Ondanks alles zijn we inmiddels opgeklommen naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap en staat Max nog maar zes punten achter de nummer twee in het rijderskampioenschap."