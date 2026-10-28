Max Verstappen kijkt na het raceweekend in Austin weer uit naar de wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico. De Nederlander wijst daarbij wel op de uitdagingen en stelt dat er een risico op oververhitting bestaat.

Aankomend weekend wordt er geracet in Mexico-Stad, bekend gebied voor de Nederlander. Zo wist hij er in het verleden diverse keren te winnen. Het grote motorvoordeel dat Mercedes in de jaren vanaf 2014 had, werd daar door de ijlere lucht en de vele koeling die nodig was, redelijk tenietgedaan. Verstappen wist dan ook vijf keer te winnen op Mexicaans grondgebied.

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'Race in Austin was lastiger dan verwacht'

In het persbericht van Red Bull blikt Verstappen terug op de race in Austin: "De race in Austin was lastiger dan verwacht, maar we moeten kijken naar de positieve punten, aangezien we toch een podiumplaats wisten te behalen. Op naar de tweede race van de triple header. De omstandigheden in Mexico zijn heel anders dan in Austin, dus het is lastig te voorspellen hoe we daar zullen presteren."

Koeling

De RB22 had in de Verenigde Staten last van een aantal euvels en Verstappen hoopt dat dit in Mexico niet meer parten zal gaan spelen: "Er zijn zaken met betrekking tot de auto die we eerst moeten doorgronden, en het team heeft hier hard aan gewerkt." Daarnaast wordt het in Mexico een slijtageslag voor het materiaal, daar de ijlere lucht ervoor zorgt dat er meer moet worden gekoeld dan normaal: "Hopelijk kunnen we in Mexico wat competitiever zijn; racen is hier behoorlijk uitdagend vanwege de grote hoogte en het risico op oververhitting. We moeten er dus voor zorgen dat de koeling optimaal is en dat de auto in het juiste werkvenster functioneert. De fans hier zijn altijd enorm gepassioneerd, prachtig om te zien en het belooft een interessante race te worden."