Onder Formule 1-fans zijn zondagavond grote vraagtekens ontstaan rond het uiterlijk en de fysieke toestand van Jos Verstappen na een televisieverschijning bij Viaplay. Naar aanleiding van de beelden die op de streamingdienst te zien waren, delen kijkers massaal hun verbazing en bezorgdheid.

De discussie onder de kijkers kwam op gang op het sociale medium X, toen meerdere gebruikers tegelijkertijd melding maakten van een uitzending waarin de 54-jarige voormalig Formule 1-coureur in beeld verscheen. Het fragment, hier te bekijken, vanaf de kartbaan zorgde bij fans in ieder geval voor de nodige reacties en bezorgdheid. Zo schreef iemand: "Jos Verstappen ziet er niet best uit daar bij Viaplay", een bericht dat goed was voor ruim 33.600 weergaven. Op exact hetzelfde moment stelde iemand anders ook de vraag: "Nu op Viaplay, wtf is met Jos Verstappen gebeurd?", wat ruim 7.200 keer werd bekeken.

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Zorgen bij kijkers

Onder de geplaatste berichten lieten talloze autosportvolgers soortgelijke persoonlijke indrukken achter over het voorkomen van de Limburger. "Volgens mij is hij behoorlijk afgevallen." Een andere kijker, vulde dat aan met de woorden: "Hij lijkt oud. Ineens." Iemand anders liet weer weten eveneens geschrokken te zijn van de aanblik, terwijl een ander uitsprak te hopen dat het goed gaat met de oud-coureur. Daarnaast werden er door kijkers vraagtekens geplaatst bij zijn leeftijd van 54 jaar en werd er in de reacties gespeculeerd over eventuele medische oorzaken.

Nu op Viaplay, wtf is met Jos Verstappen gebeurd? https://t.co/4ji16MyPnS — JohnR (@JohnR89766205) October 25, 2026

@JohnR89766205 Je zou zeggen hij is afgevallen, maar hij oogt ook zwakker. ... Maar intussen rijdt hij wel nu superkarts, dus dat zal ook wel meevallen. — AlexRBR (@AlexRBR33) October 26, 2026

@JohnR89766205 Ziet er ziek uit. — Sebas. (@sebas4700) October 26, 2026

Jos Verstappen ziet er niet best uit daar bij Viaplay — Bob van Valkenhoef (@vanvalkenhoef) October 25, 2026

@vanvalkenhoef Volgens mij is hij behoorlijk afgevallen — Formula_NL (@Formula_NL) October 25, 2026