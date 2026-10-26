Onder Formule 1-fans zijn zondagavond grote vraagtekens ontstaan rond het uiterlijk en de fysieke toestand van Jos Verstappen na een televisieverschijning bij Viaplay. Naar aanleiding van de beelden die op de streamingdienst te zien waren, delen kijkers massaal hun verbazing en bezorgdheid.
De discussie onder de kijkers kwam op gang op het sociale medium X, toen meerdere gebruikers tegelijkertijd melding maakten van een uitzending waarin de 54-jarige voormalig Formule 1-coureur in beeld verscheen. Het fragment, hier te bekijken, vanaf de kartbaan zorgde bij fans in ieder geval voor de nodige reacties en bezorgdheid. Zo schreef iemand: "Jos Verstappen ziet er niet best uit daar bij Viaplay", een bericht dat goed was voor ruim 33.600 weergaven. Op exact hetzelfde moment stelde iemand anders ook de vraag: "Nu op Viaplay, wtf is met Jos Verstappen gebeurd?", wat ruim 7.200 keer werd bekeken.
Zorgen bij kijkers
Onder de geplaatste berichten lieten talloze autosportvolgers soortgelijke persoonlijke indrukken achter over het voorkomen van de Limburger. "Volgens mij is hij behoorlijk afgevallen." Een andere kijker, vulde dat aan met de woorden: "Hij lijkt oud. Ineens." Iemand anders liet weer weten eveneens geschrokken te zijn van de aanblik, terwijl een ander uitsprak te hopen dat het goed gaat met de oud-coureur. Daarnaast werden er door kijkers vraagtekens geplaatst bij zijn leeftijd van 54 jaar en werd er in de reacties gespeculeerd over eventuele medische oorzaken.