Mercedes-teambaas Toto Wolff is vol lof over Kimi Antonelli na diens zege in de Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen zondag in Austin en bestempelt de race als zijn beste optreden tot dusver. De twintigjarige Italiaan wist op het Circuit of the Americas vanaf pole position zijn negende overwinning van het seizoen binnen te slepen en staat daarmee op het punt om zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 te veroveren.

Antonelli ving zijn 42e Grand Prix aan op de mediumband en koos onderweg voor een éénstopstrategie. Na 24 ronden dook de Mercedes-coureur naar binnen voor de harde band, om vervolgens in ronde 32 de koppositie over te nemen van Ferrari-coureur Charles Leclerc. De leider in het wereldkampioenschap controleerde het restant van de race en kwam uiteindelijk met een voorsprong van 13,078 seconden op Leclerc over de finish. Red Bull-coureur Max Verstappen eindigde op 17,485 seconden achterstand als derde, terwijl Lewis Hamilton als vierde over de streep kwam en Mercedes-teamgenoot George Russell genoegen moest nemen met de achtste plek.

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Uitzonderlijk optreden

Wolff steekt na afloop zijn bewondering voor het optreden van zijn pupil op het Amerikaanse circuit niet onder stoelen of banken. "Voor mij was dit de beste race die hij tot nu toe heeft neergezet. Hij kwam goed weg bij de start op de mindere band en hield het daarna de hele tijd onder controle. De race van een kampioen die nog geen kampioen is. Uitzonderlijk", zo laat de Oostenrijker weten. Volgens de teambaas weet de jonge Italiaan bovendien meer uit zijn bolide te persen dan er op papier in zit en vormt zijn rijstijl één geheel met de W17. "Ik denk dat hij de auto heeft overtroffen. Zijn rijstijl versmelt gewoon met de wagen", voegt Wolff daaraan toe.

Vergelijking met Monza

Het oordeel dat Austin de beste race van de twintigjarige coureur was, roept automatisch de vergelijking op met zijn eerdere overwinningen. Voorafgaand aan het raceweekend in de Verenigde Staten stond de teller van de Italiaan al op acht Grands Prix-zeges, met onder meer de winst in zijn thuisrace in Monza in september vanaf de negentiende startplaats. Daarnaast kroonde hij zich eerder in China al tot de jongste polesitter en werd hij in Japan de jongste leider in het wereldkampioenschap, terwijl Wolff de zege in China destijds al bestempelde als 'een van de beste momenten die ik in de Formule 1 heb gehad'. Wanneer de Mercedes-topman wordt gevraagd naar de inhaalrace in Italië, noemt hij beide zeges uitstekend, al blijft hij bij zijn standpunt dat Austin de beste prestatie is omdat de eerdere races niet scherp genoeg meer op zijn netvlies staan voor een definitieve rangschikking.

Matchpoint in Mexico

Met zijn negende seizoenszege gaat Antonelli nu met een totaal van 365 punten aan de leiding in het wereldkampioenschap. Er staan nog vijf Grands Prix op het programma waarin maximaal 125 punten te verdelen zijn, terwijl hij een voorsprong van 123 punten op Russell en 124 punten op Hamilton verdedigt. Dat betekent dat de klassementsleider tijdens de aankomende Grand Prix van Mexico aan een negende plek al genoeg heeft om zijn eerste wereldtitel definitief binnen te slepen.