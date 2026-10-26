Dit is alles wat je moet weten over de Grand Prix van Mexico

Het Formule 1-circus maakt zich dit weekend op voor de Grand Prix van Mexico 2026 op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. De negentiende ronde van het seizoen staat van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november op het programma en vormt zowel voor het kampioenschap als voor thuisrijder Sergio Pérez een belangrijk weekend.

In het wereldkampioenschap bij de coureurs gaat Kimi Antonelli momenteel aan de leiding met 365 punten. Hij wordt gevolgd door George Russell met 242 punten en Lewis Hamilton met 241 punten, terwijl Max Verstappen met 236 punten op de vierde plek bivakkeert. Bij de constructeurs heeft Mercedes de koppositie in handen met een totaal van 607 punten, gevolgd door Ferrari met 474 punten. Red Bull Racing en McLaren Mastercard staan daarachter allebei op 355 punten en Racing Bulls bezet met 102 punten de vijfde stek.

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Pérez bereikt 300 starts in Mexico-Stad

Voor Pérez wacht er voor eigen publiek een bijzondere mijlpaal. De Mexicaan maakt zich dit weekend namelijk op voor zijn 300e Grand Prix-start. De coureur van het Cadillac F1 Team - waar hij een rijdersduo vormt met Valtteri Bottas en met een Ferrari-krachtbron rijdt - kwam tijdens de race in Austin nog als negentiende over de streep. Op het Amerikaanse asfalt ontsnapte Verstappen nog aan een bijna-aanrijding op de baan met Pérez, maar dat voorval hebben beide heren na afloop in de paddock bijgelegd. Om de aanstaande mijlpaal van de lokale favoriet te vieren, staat er voor woensdag 28 oktober overigens nog een speciale 'Ciudad de México Show Run' gepland op de Paseo de la Reforma.

Het raceweekend gaat officieel door het leven als de 'Mexico City Grand Prix' om zo de steun van de stadsregering te weerspiegelen en valt daarnaast samen met de festiviteiten rondom Día de Muertos. Het strijdtoneel is het Autódromo Hermanos Rodríguez, dat midden in het hart van de Mexicaanse hoofdstad in het openbare park Magdalena Mixhuca Sports City ligt. Het circuit werd in 2015 door Hermann Tilke nog onder handen genomen en opnieuw ontworpen, waarbij de helft van de Peraltada-bocht plaats moest maken voor een langzamer stadiongedeelte.

Nederlandse fans schakelen in de avonduren in

In Mexico wordt er gewoon volgens het standaardformat zonder Sprint geracet. Dat betekent dat de coureurs drie vrije trainingen, een kwalificatie en de hoofdrace voor de kiezen krijgen. Vanwege het tijdsverschil met Midden-Amerika moeten de Nederlandse fans in de avond en de late avonduren voor de buis zitten om alle actie te kunnen volgen. Op vrijdag gaat de eerste vrije training om 19:30 uur van start, waarna de tweede oefensessie om 23:00 uur begint. Zaterdag staat de derde vrije training om 18:30 uur op het menu en gaat het licht voor de kwalificatie om 22:00 uur op groen. De Grand Prix gaat vervolgens op zondagavond om 21:00 uur van start.

Weersverwachting voorspelt regen op vrijdag en droge race op zondag

Als we kijken naar de huidige weersverwachtingen - die in aanloop naar het weekend nog wel kunnen veranderen - dan krijgen de coureurs op vrijdag te maken met de grootste kans op nattigheid. Over de gehele vrijdag wordt er matige regen voorspeld met in totaal 13,3 millimeter aan neerslag en een regenkans van 38 procent. De temperaturen liggen daarbij tussen de 17 en 22 graden, bij een oostenwind van 15 kilometer per uur en windstoten tot 36 kilometer per uur. Tijdens de eerste vrije training is het 20 graden met 31 procent kans op regen en 1,2 millimeter neerslag. Tijdens de tweede training zakt het kwik naar 19 graden, terwijl de regenkans gelijk blijft en er 0,2 millimeter neerslag wordt verwacht.

Op zaterdag loopt de temperatuur flink op tot maximaal 27 graden en een minimum van 18 graden. Over de gehele dag gezien is er 31 procent kans op dichte motregen (4,3 millimeter) en staat er een noordenwind van 11 kilometer per uur met windstoten tot 27 kilometer per uur. Tijdens de derde vrije training en de kwalificatie houden de coureurs het naar verwachting echter droog met 0 millimeter neerslag, temperaturen van 25 tot 26 graden en een regenkans van slechts 10 tot 11 procent. Voor de racedag op zondag wordt er tot slot bewolkt en droog weer voorspeld. Het wordt maximaal 28 graden met een noordoostenwind van 10 kilometer per uur en windstoten tot 15 kilometer per uur, terwijl de regenkans tijdens de Grand Prix zelf op slechts 3 procent ligt.

Mexico kan groot feest worden voor Antonelli

Als Antonelli minimaal twee punten overhoudt aan de Mexicaanse Grand Prix, dan kroont hij zich officieel tot wereldkampioen. De jonge Italiaan is dan niet meer te achterhalen door zijn achtervolgers. Antonelli heeft dus aan een negende positie voldoende. Hij mag ook tiende worden, maar dan mag rivaal en teamgenoot Russell niet de race winnen. Als Antonelli helemaal geen punten scoort, dan moet hij hopen dat zowel Russell als Hamilton de race niet winnen. Het kan dus bijna niet misgaan voor de Italiaan in Mexico.