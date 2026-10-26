Formule 1-journalist Jan Bolscher is van mening dat Max Verstappen in de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten op eigen houtje besloot om Charles Leclerc zonder te verdedigen voorbij te laten. Volgens de analist liet de Nederlander afgelopen zondag op het Circuit of the Americas de tweede plek bewust schieten, om zo zijn derde plaats veilig te stellen ten opzichte van een snel dichterbij komende Lewis Hamilton.

In de wekelijkse podcast GPFans Raceteam wordt de slotfase van de race in Austin uitgebreid besproken. Verstappen ving de race vanaf de tweede stek aan, maar kon het tempo vooraan gedurende de wedstrijd maar moeilijk volgen en wees na afloop op een verkeerde bandenkeuze en een trage pitstop. Terwijl Kimi Antonelli namens Mercedes vanaf pole position naar de winst reed, moest de coureur van Red Bull Racing in de slotronden vol aan de bak om nog een podiumplaats uit het vuur te slepen.

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Verstappen nam zelf het initiatief

Toen Leclerc aan het einde van de rit kwam opzetten in de strijd om de tweede plaats, besloot Verstappen niet tot het uiterste te verdedigen tegenover de Monegask, die uiteindelijk op 17,485 seconden van winnaar Antonelli als tweede over de streep kwam. Bolscher legt uit hoe de vork precies in de steel stak bij die keuze op de baan: "Verstappen heeft wel heel slim zelf uitgedacht dat hij in de slotfase Leclerc zonder te verdedigen langszij liet gaan voor de tweede plaats, om zo die derde plek veilig te stellen ten opzichte van Hamilton", klinkt het uit de mond van de F1-paddockverslaggever en senior redacteur van GPFans.

Volgens Bolscher kwam deze tactische zet volledig van de coureur zelf en was men aan de pitmuur van Red Bull Racing op dat moment vooral bezig met het gevecht met Leclerc. "Het was niet Red Bull die rekening hield met Hamilton, dat deed Verstappen volgens mij echt zelf", vervolgt hij. Daarbij haalt de journalist een opvallend moment op de boordradio aan tussen de Nederlander en zijn team. Die communicatie verliep tijdens de race toch al moeizaam, aangezien de coureur moeite had om de berichten vanaf de pitmuur goed te verstaan.

Toen Verstappen vroeg waar de vanaf de vijfde plek gestarte Brit precies reed, had het team in eerste instantie niet direct door waarom hij specifiek naar de andere Ferrari-coureur informeerde. Bolscher blikt in de uitzending terug op dat moment: "Toen antwoordde zijn team: 'Leclerc rijdt achter je, niet Hamilton.' En toen zei Verstappen: 'Dat weet ik ook wel, maar waar rijdt Hamilton?'"

Gered door virtual safety car

Dat de Nederlander zich vanuit de cockpit zorgen maakte over de opmars van Hamilton, was volgens Bolscher meer dan terecht. De Britse routinier liep in de slotfase van de Grand Prix namelijk met rasse schreden in op de Red Bull. "Hamilton was echt een klap sneller op nieuwe banden", zo verklaart de analist het grote snelheidsverschil in de laatste ronden. Doordat Verstappen geen kostbare tijd liet liggen in een fel gevecht met Leclerc, hield hij net genoeg ademruimte over.

Toch was die marge alleen mogelijk niet genoeg geweest om de laatste podiumplaats daadwerkelijk vast te houden. Nadat de Cadillac van Valtteri Bottas stilviel op de baan, besloot de wedstrijdleiding een virtual safety car in het leven te roepen. Dat kwam voor de Red Bull Racing-coureur als geroepen. "Maar uiteindelijk is hij gered door die virtual safety car", aldus Bolscher. "Er zat nu bij de finish nog een seconde tussen Verstappen en Hamilton, dus dat had Max anders niet gered. Met een of twee ronden extra, had Hamilton wel een aanval in kunnen zetten."

Stand van zaken in het wereldkampioenschap

Met zijn derde plek in Texas schreef Verstappen vijftien WK-punten bij, waarmee hij na het weekend op een totaal van 236 punten staat. Daarmee bezet hij de vierde plaats in het wereldkampioenschap en moet hij Hamilton, die met 241 punten op de derde plek staat, nog altijd nipt voor zich dulden. Leclerc volgt met 233 punten op de vijfde stek.

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