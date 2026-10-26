Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies geeft toe dat het team nog altijd geen oplossing heeft gevonden voor de aanhoudende radioproblemen van Max Verstappen. De Nederlander kreeg afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin voor de tweede race op rij te maken met flinke communicatiestoornissen richting de pitmuur.

Op het Circuit of the Americas kwam Verstappen uiteindelijk als derde over de streep, na een race waarin hij zelf amper te verstaan was en ook de instructies vanaf de pitmuur slecht doorkwamen. Na afloop bestempelde de coureur de terugkerende haperingen op de boordradio als een ramp. Hij merkte daarbij cynisch op dat de renstal misschien maar moet overstappen op gebarentaal, aangezien het verhelpen van problemen aan de bolide tijdens het rijden op deze manier flink wordt bemoeilijkt.

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Tasten in duisternis

Bij de Oostenrijkse formatie is het voorlopig nog een raadsel waar de technische oorzaak van de ruis op de lijn precies ligt. Na de eerdere race in Singapore liet Mekies nog weten dat het probleem volledig aan de kant van Red Bull lag en losstond van grotere technische mankementen, maar na het weekend in Texas moet de Fransman erkennen dat het lek nog niet boven is. "Als we het begrepen, hadden we het opgelost. We begrijpen dus niet volledig waarom we door deze problemen worden getroffen", zo verklaart Mekies.

De gebrekkige communicatie op het Amerikaanse circuit viel precies samen met een wisseling van de wacht aan de pitmuur van Red Bull Racing. In Austin nam Tom Hart de taken over als race-engineer van Verstappen, als vervanger van Gianpiero Lambiase die zijn werkzaamheden momenteel stapsgewijs overdraagt. Door de haperende lijn kon de Nederlander belangrijke instructies van Hart over onder andere motorremproblemen nauwelijks verstaan. Bovendien reed hij al vanaf de achtste ronde rond met schade aan zijn auto.

Aanhoudende problemen

De falende verbinding is al langer een hoofdpijndossier voor het team uit Milton Keynes. Zo moest Lambiase eerder deze maand tijdens de Grand Prix van Singapore al volop improviseren toen de radio van zijn coureur dienst weigerde, terwijl de communicatieproblemen in maart na het weekend in China ook al ter sprake kwamen tijdens een lastige seizoensstart. Verstappen was afgelopen weekend in Texas overigens niet de enige die hinder ondervond van de slechte lijn, want ook teamgenoot Isack Hadjar gaf aan dat hij zijn engineers niet goed kon verstaan. De Fransman, die uiteindelijk als zesde over de finish kwam, reed door de communicatiestoornissen mogelijk zelfs met een verkeerde motorinstelling de pitstraat uit.

Concurrentie doet het beter

Naast het gedoe met de boordradio kreeg het team in Austin ook te maken met startproblemen, waarvan de teambaas al heeft laten weten dat die pas volgend seizoen helemaal opgelost zullen zijn. Als het gaat om de radioverbinding ziet Mekies dat de andere renstallen hun zaakjes op dit gebied een stuk beter op orde hebben. "Ik moet eerlijk toegeven dat de concurrentie het beter doet dan wij, omdat wij duidelijk ieders radio kunnen horen, en we hebben meer moeite gehad dan we graag zouden willen."