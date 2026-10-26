Fernando Alonso is na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin stevig uitgevallen naar het niveau van de coureurs achterin het Formule 1-veld. De routinier van Aston Martin raakte zondag tijdens de openingsronde in bocht 11 in een botsing verwikkeld met Williams-coureur Alex Albon, waardoor zijn AMR26 flink gehavend raakte.

Bij het aanremmen voor die betreffende bocht reed er een wagen van Haas aan de buitenkant van de tweevoudig wereldkampioen, terwijl Albon zijn Williams aan de binnenzijde naast de groene bolide plaatste. Het tweetal raakte elkaar, maar de wedstrijdleiding greep niet in omdat de stewards de situatie afdeden als een race-incident in het middenveld. De Spanjaard was vanaf de twaalfde stek aan de race begonnen en kwam uiteindelijk als zestiende over de finish, precies één plek voor Albon. Beide teams bleven daardoor met lege handen achter in Texas, wat betekent dat het verschil tussen de negende en tiende plaats bij de constructeurs vijf punten blijft in het voordeel van de Britse formatie uit Grove.

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Verwoeste vloer

Het vroege contact had enorme gevolgen voor de aerodynamica van de Aston Martin, zo vertelt Alonso tegenover PlanetF1. "Ik denk dat Alex me in bocht 11 heeft geraakt. De auto is verwoest. Ik heb het gezien in parc fermé; de helft van de vloer is weg. Ik weet niet hoe we door zijn blijven rijden en hoe we nog enigszins competitief waren. Ik stel me dus voor dat als de auto uit één stuk had bestaan, punten vandaag waarschijnlijk een serieuze mogelijkheid waren geweest, want we reden op de twaalfde plaats met een halve auto", aldus de Spanjaard, die zelf inschat dat de kapotte onderkant hem minimaal een halve seconde per ronde heeft gekost.

Naarmate de race vorderde, vlogen er steeds meer onderdelen van de wagen. De bolide werd daardoor dusdanig onbestuurbaar dat de ervaren rijder op het punt stond om de handdoek in de ring te gooien tijdens zijn pitstop. "Ik denk dat de vloer helemaal naar beneden hing. Ik bedoel, ik heb geen vloer meer aan de linkerkant en waarschijnlijk trok dat iets open. En ik verloor nog meer stukken van de vloer, waardoor ik niet meer kon sturen, dus stopten we. Ik dacht eraan om de auto uit de race terug te trekken. Ik was er klaar voor om hem uit te zetten. Maar toen zetten ze er een nieuwe voorvleugel op en ging ik weer naar buiten. Uiteraard stuurde de auto de laatste vijftien ronden van de race prima naar rechts en niet goed naar links. Maar ja, we wilden finishen en nog een beetje extra data verzamelen", zo verklaart hij.

Harde kritiek

Naast het feit dat een mogelijke puntenfinish in rook opging, haalt de Aston Martin-coureur ook flink uit naar het rijgedrag van de concurrentie in de achterhoede. Hoewel hij toegeeft dat starten buiten de voorste rijen altijd het gevaar op chaos met zich meebrengt en zijn team zich simpelweg beter moet kwalificeren om uit de malaise te blijven, spaart hij zijn collega's niet. "Ik denk dat de kwaliteit van de coureurs in het onderste derde deel van de grid erg laag is, zoals we vandaag zagen met Alex", zo klinkt het harde oordeel van Alonso.