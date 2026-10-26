Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies is vol lof over het optreden van Tom Hart. De vervanger van Gianpiero Lambiase fungeerde afgelopen weekend in Austin voor het eerst tijdens een volledig raceweekend als race-engineer van Max Verstappen en wist tijdens zijn eerste kwalificatie en race in deze rol direct indruk te maken op zijn teambaas.

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen zondag begon Verstappen vanaf de tweede startplek en kwam hij uiteindelijk als derde over de streep, achter racewinnaar Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Hoewel de Nederlander en zijn tijdelijke rechterhand gedurende de race nog kampten met communicatieproblemen op de boordradio, waardoor de coureur zijn engineer niet altijd goed kon verstaan, kijkt Mekies met een goed gevoel terug op het debuut van Hart.

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Lof voor Hart

Volgens Mekies waren de omstandigheden op het Circuit of the Americas allesbehalve makkelijk om in te debuteren aan de pitmuur. "Kijk, ik vind dat hij het uitstekend heeft gedaan. Hij moest zijn eerste race doen in een vrij ingewikkelde wedstrijd, maar dat was niet zijn keuze. Maar los van de grap: ik vind echt dat hij een uitstekend werk heeft geleverd", zo laat de Fransman weten. "Eerste kwalificatie, eerste race: hij heeft het werk van de engineeringteams achter hem en van Verstappen heel goed weten te kanaliseren. De race was een gecompliceerde race, en we zijn waarschijnlijk een beetje gefrustreerd over de P3, wat goed nieuws is."

Steun van Lambiase

De wisseling van de wacht op de boordradio heeft alles te maken met het aanstaande vertrek van Lambiase. De vaste kracht, die sinds 2016 aan de zijde van de viervoudig wereldkampioen stond en samen met hem 73 overwinningen behaalde, maakt de overstap naar McLaren. "Ik vind echt dat hij uitstekend werk heeft geleverd, en op de achtergrond werd hij ook goed ondersteund door GP Lambiase", legt de topman van Red Bull uit. "Een relatie kun je niet in een mum van tijd opbouwen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we zullen zien dat hij die relatie met Verstappen verder opbouwt."