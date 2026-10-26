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Jos Verstappen, generic, 2024 — Foto: © IMAGO

Jos Verstappen laat van zich horen na commotie op X: 'Niet ziek, gewoon een bad hair day"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Jos Verstappen werd door een interview in de Viaplay-uitzending van zondag onderwerp van gesprek nadat hij er op beeld wat anders uit leek te zien dan normaal, iets dat bij veel fans op X bezorgdheid deed opwekken. Inmiddels reageert de coureur knipogend via zijn eigen Instagram dat alles gelukkig goed gaat.

De discussie onder de kijkers kwam op gang op het sociale medium X, toen meerdere gebruikers tegelijkertijd melding maakten van een uitzending waarin de 54-jarige voormalig Formule 1-coureur in beeld verscheen. Het fragment vanaf de kartbaan zorgde bij fans in ieder geval voor de nodige reacties en bezorgdheid. Er werd opgemerkt dat hij er ouder en anders uit zou zien, terwijl sommigen zich zelfs afvroegen of alles wel in orde was met Jos the Boss en of hij wellicht iets onder de leden zou hebben. Zo schreef iemand: "Wtf is met Jos Verstappen gebeurd?", zo vroeg iemand zich openlijk af.

Bericht vanuit Verstappen senior

Ongerustheid dus, bij de fans. Verstappen senior heeft er dus ook maar voor gekozen om die bezorgdheid weg te nemen richting de buitenwacht via een selfie en een bijgevoegde tekst op Instagram: "Alles gaat goed met mij hoor. Ben niet ziek gewoon een bad hair day", zo valt voor iedereen te lezen op zijn kanaal. Dit tot geruststelling en - uiteraard door zijn droge manier van reageren - hilariteit onder de fans.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
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