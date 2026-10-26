Verstappen is Red Bull-probleem spuugzat, Nederlander ontmoet 'idioot' Pérez na akkefietje | GPFans Recap

Het is de dag na het raceweekend in Austin met de zege voor Kimi Antonelli en daags na de Grand Prix is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

De Grand Prix van de Verenigde Staten zit erop en vanzelfsprekend viel er weer genoeg na te bespreken op de maandag na de race. Max Verstappen liet zich nog maar eens horen over de problemen met de boardradio waar de Nederlander inmiddels toch wel schoon genoeg van blijkt te hebben. Laurent Mekies deed ondertussen andere problemen uit de doeken, terwijl fans verbaasd reageerden op de verschijning van Jos Verstappen in een Viaplay-item.

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Verstappen is problemen Red Bull Racing spuugzat: "Het is een ramp"

Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn onvrede geuit over de haperende boordradio bij Red Bull Racing. De Nederlander kwam zondag als derde over de streep op het Circuit of the Americas in Austin, maar had gedurende de race grote moeite om de instructies vanaf de pitmuur te verstaan. Op een vraag over de storingen reageert de Red Bull-coureur geïrriteerd en bestempelt hij de situatie als een ramp. Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen op de Red Bull-problemen.

Norris zag iets vreemd bij Verstappen in GP Amerika: "Ik was heel verbaasd"

Lando Norris kijkt met verbazing terug op het rechtstreekse duel met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten afgelopen zondag. De McLaren-coureur kwam op het Circuit of the Americas uiteindelijk als vijfde over de streep, maar wist de Nederlander in Austin ondanks een groot bandennadeel rondenlang achter zich te houden. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Lando Norris.

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Red Bull-teambaas Mekies onthult schade bij Verstappen in Austin

Max Verstappen reed zondag in Austin met schade aan zijn Red Bull RB22. Dat geeft teambaas Laurent Mekies toe na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar de Nederlander derde werd achter winnaar Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Red Bull verlaat het Circuit of the Americas dus niet helemaal tevreden, ondanks het podium. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Laurent Mekies over Max Verstappen zijn schade.

Verstappen en Pérez leggen bijna-crash in Austin snel bij na de race

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben het na hun flinke aanvaring op de baan tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin snel weer bijgelegd. De voormalige teamgenoten kwamen zondag op het Circuit of the Americas op hoge snelheid gevaarlijk dicht bij een botsing, maar lieten het verhitte moment na de finish direct achter zich. Lees hier het hele artikel over het moment tussen Max Verstappen en Sergio Pérez.

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Formule 1-fans bezorgd over Jos Verstappen na verschijning op Viaplay

Onder Formule 1-fans zijn zondagavond grote vraagtekens ontstaan rond het uiterlijk en de fysieke toestand van Jos Verstappen na een televisieverschijning bij Viaplay. Naar aanleiding van de beelden die op de streamingdienst te zien waren, delen kijkers massaal hun verbazing en bezorgdheid. Lees hier het hele artikel over de reacties van Formule 1-fans op de verschijning van Jos Verstappen.

Formule 1-fans bezorgd over Jos Verstappen na verschijning op Viaplay

Onder Formule 1-fans zijn zondagavond grote vraagtekens ontstaan rond het uiterlijk en de fysieke toestand van Jos Verstappen na een televisieverschijning bij Viaplay. Naar aanleiding van de beelden die op de streamingdienst te zien waren, delen kijkers massaal hun verbazing en bezorgdheid. Lees hier het hele artikel over de reactie van Jos Verstappen op de commotie.