Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos heeft teruggeblikt op zijn demonstratierit uit 2005 over de Coolsingel in Rotterdam. Ondanks een nadrukkelijk verzoek van het stadsbestuur tikte de geboren Rotterdammer tijdens die rit een snelheid van zo'n 320 kilometer per uur aan.

In de zomer van 2005 kreeg de Nederlander een racestoeltje bij het Formule 1-team van Minardi, waar hij vanaf de Grand Prix van Duitsland het stokje overnam van Patrick Friesacher. Kort daarna stond op 7 augustus in zijn eigen geboortestad de allereerste editie van het stratenfestival Monaco aan de Maas op het programma, het evenement dat vanaf 2006 bij het grote publiek bekend werd als Bavaria City Racing. Het parcours liep dwars door het centrum over de openbare weg en voerde de bolides langs onder meer de Mariniersweg, de Blaak, het Hofplein en de Coolsingel. In het radioprogramma Peter & Milou, tijdens de Zeroes Week op Radio Rijnmond, haalt Doornbos herinneringen op aan het moment dat hij met een Formule 1-wagen door zijn eigen stad mocht scheuren. "Het was echt mijn jongensdroom die op dat moment uitkwam", zo vertelt hij. "Toen dacht ik: ja, ik moet mezelf heel even knijpen. Heb ik het wel goed begrepen?"

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Verzoek van Opstelten

In de aanloop naar het spektakel klopte toenmalig burgemeester Ivo Opstelten nog bij de Minardi-coureur aan met het verzoek om het op de Coolsingel een beetje rustig aan te doen. De burgemeester vond 100 kilometer per uur op het rechte stuk in het stadscentrum wel hard genoeg, maar daar wilde Doornbos niets van weten. "Ik zei: dat is de eerste versnelling, dan heb ik er nog vijf", blikt hij terug op dat gesprek met Opstelten. Eenmaal achter het stuur hield de Rotterdammer zich op het asfalt tussen het publiek dan ook absoluut niet in. Uit de data van de wagen bleek achteraf dat hij de grens van 300 kilometer per uur passeerde en uiteindelijk zelfs een topsnelheid van zo'n 320 kilometer per uur wist te halen. "Bij mij sloegen alle stoppen door", verklaart de oud-coureur. "Ik zag zoveel mensen juichen." Achteraf besefte de analist van Ziggo Sport wel dat de rit op die snelheid over de verraderlijke hobbels van de Coolsingel niet helemaal zonder risico was.

Geluid van V10-motoren

Het stratenfestival in de havenstad werd tussen 2005 en 2014 in totaal tien keer georganiseerd. De wagens uit de beginjaren waren nog voorzien van de luidruchtige V10-motoren, die een heel ander geluid produceerden dan de V6-hybridesystemen waar de koningsklasse vandaag de dag mee rijdt. Wanneer Doornbos de oude beelden en het snerpende motorgeluid tussen de Rotterdamse gebouwen terugluistert, is zijn reactie veelzeggend: "Ik krijg gewoon weer kippenvel." Tijdens de allerlaatste editie van Bavaria City Racing in 2014 gaf de destijds zestienjarige Max Verstappen nog een demonstratie in een Formule 1-bolide. Door de latere successen van Verstappen nam de populariteit van de sport in Nederland een enorme vlucht, iets wat de voormalig Minardi-rijder in zijn rol als vaste tv-analist ook direct op straat merkte wanneer voorbijgangers hem aanspraken. "Iedereen was in één keer kenner."