LN4 Fusion, het raceteam dat mede is opgericht door McLaren-coureur Lando Norris, heeft een vaste plek op de Formule 2-grid bemachtigd voor de nieuwe driejarige cyclus die in 2027 van start gaat. De FIA en de organisatie van het kampioenschap hebben de renstal aangewezen als de enige nieuwkomer voor de seizoenen van 2027 tot en met 2029.

Het project, een samenwerking tussen Norris en het kartingteam Fusion, wist een succesvolle aanvraagprocedure te doorlopen bij de autosportbond en de F2-organisatie. Daarbij zijn de activa en het startbewijs van het voormalige AIX Racing overgenomen. Bij de lancering van het onder een Italiaanse licentie rijdende team in september werd al bekend dat de formatie volgend seizoen zijn opwachting maakt in de Formule 3 en Formule 4. Door de stap naar de directe opstapklasse onder de Formule 1 is de renstal vanaf 2027 dus in alle drie de opleidingsklassen actief. Op het circuit ligt de dagelijkse leiding in handen van teambaas René Rosin en racedirecteur Guillaume Capietto.

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Elf geselecteerde teams

Met de komst van LN4 Fusion als vervanger van AIX blijft de grid voor de periode van 2027 tot en met 2029 bestaan uit elf teams en in totaal 22 wagens. Naast het team van de regerend Formule 1-wereldkampioen behouden ART Grand Prix, Campos Racing, DAMS, Hitech, Invicta Racing, MP Motorsport, PREMA Racing, Rodin Motorsport, TRIDENT en het Nederlandse Van Amersfoort Racing hun plek op de startopstelling. Welke coureurs tijdens het debuutseizoen in de Formule 2 voor de nieuwe formatie gaan rijden is nog niet bekend, al zijn voor het Formule 3-team inmiddels wel Dion Gowda, Gabriel Gomez en James Egozi vastgelegd.