De FIA heeft een flinke verandering doorgevoerd in de technische reglementen, waardoor de ontwikkeling van versnellingsbakken vanaf het Formule 1-seizoen van 2027 volledig wordt vrijgegeven. Jarenlang lagen de specificaties en lay-outs in de koningsklasse van de autosport aan banden, maar de constructeurs krijgen plotseling aanzienlijk meer technische vrijheid bij het ontwerpen en configureren van de transmissie. Deze wijziging gaat veel verder dan alleen de tandwielen en assen: de nieuwe ontwerpvrijheid heeft namelijk directe en grote gevolgen voor het gewicht, het zwaartepunt en de ontwikkeling van de achterwielophanging van de bolides.

De regels rondom de versnellingsbak waren voorheen bijzonder streng om de ontwikkelingskosten binnen de perken te houden. Onder de oude bepalingen mochten teams in een periode van vier jaar slechts één enkele upgrade doorvoeren aan het ontwerp en de lay-out van de versnellingsbak. Dat mocht bovendien alleen tussen twee opeenvolgende seizoenen gebeuren en niet middenin het seizoen. Tijdens het lopende raceseizoen zaten de renstallen dan ook zo goed als vast aan hun gekozen concept. Vanaf 2027 stapt de internationale autosportbond echter af van deze starre homologatiebeperking. In plaats daarvan gaan de Formule 1-teams werken met een flexibeler systeem van specificatiebeheer, waarin functionele wijzigingen en herontwerpen veel makkelijker kunnen worden geïntroduceerd.

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Belangrijke rol voor achterwielophanging en gewichtsverdeling

Het volledig vrijgeven van het versnellingsbakontwerp is een technische sleutel voor de mechanische balans van de auto. De behuizing van de transmissie dient in een moderne bolide namelijk als dragend deel van het chassis, waar de draagarmen van de achterwielophanging rechtstreeks aan vastzitten. Het totale gewicht van de versnellingsbak en de precieze plek achterin de monocoque hebben een enorme invloed op de gewichtsverdeling en het zwaartepunt. Door het ontwerp compacter en lichter te maken, kunnen constructeurs gewicht weghalen bij de achteras en dit lager en meer centraal in het chassis plaatsen. Dat zorgt niet alleen voor een flink voordeel bij de stabiliteit tijdens het remmen en insturen, maar biedt ook meer aerodynamische ruimte rondom bijvoorbeeld de diffuser.

Deze extra ontwerpvrijheid geeft teams nieuwe mogelijkheden om hardnekkige balansproblemen aan te pakken. Dit is iets waar Max Verstappen jaar na jaar steeds over klaagt. Vooral instabiliteit over de kerbs is een pijnpunt geweest bij Red Bull de afgelopen jaren. Dat soort rijeigenschappen had nou direct te maken met de geometrische beperkingen van de achterwielophanging en de verplichte afmetingen van het versnellingsbakhuis. Een team als Red Bull heeft onder de nieuwe regels de kans om de versnellingsbak en de achterwielophanging als één geïntegreerd geheel opnieuw te ontwerpen, wat het opvangen van hobbels en de algehele stabiliteit aan de achterkant ten goede komt.

Strikte controle via registratiedossier

Ondanks het verdwijnen van de zogeheten homologatiebevriezing houdt de overkoepelende organisatie streng toezicht op wat de fabrieken verlaat. Voor iedere afzonderlijke versnellingsbakconfiguratie moet een deelnemend team een formeel registratiedossier inleveren. Dit bevat een unieke identificatiecode, een gedetailleerde lijst met alle onderdelen en materialen, en de precieze datum waarop het onderdeel voor het eerst tijdens een raceweekend wordt gebruikt. Fabrieksteams die onderdelen leveren, zijn daarnaast verplicht om hun klantenteams op tijd en openlijk te informeren over iedere nieuwe configuratiestap, nog voordat deze daadwerkelijk de baan op gaat.

De regels bakenen tevens precies af welke basisonderdelen wel of niet onder een nieuwe officiële specificatie vallen. Standaardzaken zoals ringen, pakkingen, kabels, klemmen, vloeistoffen en bevestigingsmiddelen tot een nominale schroefdraaddiameter van 14 millimeter mogen vrij worden aangepast zonder dat daar een registratie voor nodig is. Ook aanpassingen aan de buitenkant van het versnellingsbakhuis voor andere ophangingspunten zijn toegestaan, zolang de interne opzet van de tandwielen en assen maar hetzelfde blijft.

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Geen gekkigheid met exotische materialen, aantal versnellingen en gear ratios

Hoewel de rem van de ontwikkeling gaat, houdt de FIA vast aan een aantal duidelijke kaders binnen de Formule 1. De sequentiële bak mag maximaal acht versnellingen tellen en een continu variabele transmissie blijft verboden. Om extreem dure en exotische materialen te voorkomen, blijft staal verplicht voor de tandwielen. Daarbij geldt een minimumgewicht van 600 gram per tandwiel en een minimaal totaalgewicht van 22 kilogram voor het complete interne drijfwerk. De overbrengingsverhoudingen - in de Formule 1 zul je deze term vaak horen als 'gear ratios' - mogen voorafgaand aan het seizoen worden gekozen, maar moeten na de eerste race voor de rest van het jaar hetzelfde blijven.

In 2027 begint een nieuwe fase in de technische strijd, waarbij het samenspel tussen de aandrijflijn en de achterwielophanging van groot belang zal zijn voor de prestaties op het asfalt. Dit geeft Red Bull Racing, met Verstappen, een nieuwe kans om de balansproblemen aan te pakken.