Helmut Marko heeft na zijn vertrek bij Red Bull Racing een opvallende investering gedaan. De voormalig hoofdadviseur stapt in bij het Oostenrijkse AI-bedrijf Lebensstimmen, internationaal opererend onder de naam Words That Remain. De startup uit Graz ontwikkelt technologie waarmee mensen tijdens hun leven persoonlijke afscheidsboodschappen kunnen voorbereiden voor na hun overlijden. Het project werd in Wenen gepresenteerd door Marko, de oprichters en domproost Toni Faber.

Gebruikers kunnen via het avatarplatform bepalen welke nabestaanden onder specifieke omstandigheden een boodschap ontvangen. Zo kan een overledene rouwenden toespreken op de eigen uitvaart. Marko lichtte in Wenen toe: "Dit project maakt gebruik van zeer nieuwe technologie, vooral AI. Het biedt dus een zeer unieke kans voor de laatste wil, en ook de mogelijkheid dat de overledene persoonlijk tijdens zijn begrafenis spreekt. Het wordt omringd door experts en is zeer goed opgeleid en getraind, zowel op technisch als op juridisch gebied. En de markt die ik zie is wereldwijd."

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Marko ziet overeenkomst tussen racerij en AI

Hoewel de technologiesector ver van de Formule 1-paddock af staat, ziet Marko duidelijke parallellen. De oud-Red Bull-topman koppelt het project aan de innovatiedrang diezelfde innovatiedrang: "Autosport werd nooit aan het toeval overgelaten. Het werd verbeterd door de moed om consequent nieuwe technologieën in te zetten ten behoeve van de mensen. Precies die houding herken ik bij Lebensstimmen", aldus Marko. Lebensstimmen werkt samen met technische en juridische partners om privacy, digitale veiligheid en de aflevering van berichten te waarborgen. De avatars baseren zich op data van echte personen, worden vooraf menselijk gecontroleerd en krijgen een AI-label.

Een opvallend onderdeel is de 'Fabertar', een digitale AI-lofredenaar ontwikkeld met Faber, dompastoor van de Weense Stephansdom. Deze virtuele spreker gebruikt diens stem en beeltenis voor grafredes wanneer families daarom vragen of een voorganger ontbreekt. De initiatiefnemers benadrukken dat het systeem dient als aanvulling en niet ter vervanging van religieuze diensten.

Nieuwe stap voor Marko na Formule 1-avontuur

Deze stap van Marko volgt op het vertrek bij Red Bull eind 2025. Meer dan twintig jaar gaf hij leiding aan het opleidingsteam en bracht hij onder andere Sebastian Vettel en Max Verstappen naar de Formule 1. Marko mengt zich via de media nog geregeld in de koningsklasse. Zo sprak hij zich uit over de toekomst van Liam Lawson bij Racing Bulls en reageerde hij fel op voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Die stelde in zijn boek Drive dat de adviseur aandrong op Lawsons promotie en op zijn ontslag aanstuurde. Marko noemde die beschuldigingen rond hun onderlinge breuk leugens van een te laag niveau om op in te gaan.