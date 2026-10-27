Videoland komt met strenge eisen voor overname Viaplay, 'FIA brengt V8 terug in F1' | GPFans Recap

Het Formule 1-circus reist af naar Mexico-Stad! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

George Russell kreeg een straf aan zijn broek tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Toto Wolff heeft inmiddels laten weten het totaal niet eens te zijn met het oordeel van de stewards. Ondertussen heeft de FIA de nieuwe generatie motoren voorgelegd aan de motorfabrikanten en naar verluidt komt de V8 definitief terug. Verder is de grid van 2027 ook een groot onderwerp van gesprek. Er bestaat namelijk een kans dat Colton Herta alsnog een zitje krijgt. Verder is de ranglijst van de Quote 500 uitgebracht met een stijgende Max Verstappen, stapt Videoland voor de overname van Viaplay naar Den Haag en duiken we in de verkeerde afstelling van de Red Bull RB22 van Isack Hadjar.

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Verstappen stijgt flink op ranglijst van Quote 500 en is jongste lid op de lijst

Max Verstappen heeft een flinke sprong gemaakt op de ranglijst van rijkste Nederlanders in de dertigste editie van de Quote 500. De coureur van Red Bull Racing vinden we terug op plek 224 met een geschat vermogen van 310 miljoen euro, en daarmee is hij nog altijd het jongste lid op de lijst. In vergelijking met vorig jaar is de Nederlander maar liefst veertig plaatsen gestegen. In 2025 werd zijn vermogen nog geschat op zo'n 260 miljoen euro en destijds was hij ook de enige sporter die een plekje had bemachtigd. Lees hier het hele artikel over waar Max Verstappen in de Quote 500 staat.

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Wolff haalt uit naar stewards na straf voor Russell: 'Geen straf waard'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft het opgenomen voor George Russell na de tijdstraf van vijf seconden die zijn coureur incasseerde tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Het incident met Oscar Piastri in de openingsronde was in de ogen van de Oostenrijker geen sanctie waard. "Ik wil niet zomaar kritiek uiten, want ik weet hoe moeilijk hun werk is", zei Wolff over de stewards. "Wat mij betreft was het geen straf waard. Het was een incident in de eerste ronde, waarin coureurs nu eenmaal de strijd met elkaar aangaan." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die het in Austin totaal niet eens is met de stewards.

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FIA legt nieuwe V8-motorreglementen voor aan F1-fabrikanten: dit zijn de details

De FIA heeft een nieuw conceptvoorstel op tafel gelegd voor de toekomstige motorreglementen in de Formule 1. De zes betrokken motorfabrikanten hebben het document ontvangen, waarin het bestuursorgaan laat blijken in 2030 of 2031 te willen overstappen op eenvoudigere en goedkopere V8-turbohybride-power units, zo meldt de doorgaans betrouwbare BBC. Nadat er dit seizoen stevige kritiek klonk op hoe complex de huidige generatie motoren is, vormt dit voorstel het startpunt voor verdere onderhandelingen. Lees hier het hele artikel over de nieuwe motorreglementen in de Formule 1.

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Videoland grijpt in bij overname Viaplay en uitzendrechten: F1-fans worden de dupe

Verschillende mediabedrijven hebben deze week een gezamenlijke brandbrief gestuurd naar Den Haag. Het gaat om onder meer Videoland, dat onder DPG Media valt en de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro gaat overnemen. Ze roepen daarin op tot extra maatregelen tegen illegale IPTV. De zendereigenaren en rechtenhouders zijn van mening dat de huidige bestrijding in Nederland niet genoeg is en eisen daarom strengere regelgeving en meer directe handhaving vanuit de overheid. Lees hier het hele artikel over de brandbrief van Videoland en andere mediabedrijven aan de Nederlandse regering.

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Cadillac geeft toe: Bottas "komt tekort" en Herta maakt officieel kans op 2027-zitje

Dan Towriss, de CEO van TWG Motorsports dat het Formule 1-team van Cadillac aanstuurt, sluit niet uit dat we Colton Herta volgend jaar op de F1-grid zullen zien. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten erkende de topman dat de Amerikaanse test- en reservecoureur nog altijd in beeld is voor een racezitje in 2027. Op de directe vraag of Herta volgend seizoen alsnog een kans krijgt bij de debuterende renstal, antwoordde Towriss bij SiriusXM: "Ja, er is altijd een kans." Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting van Cadillac volgend jaar.

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Hadjar haalde hard uit naar FIA, maar blijkt zelf fout te hebben gemaakt in Texas

Isack Hadjar heeft tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten een veelbelovende race in rook zien opgaan. De coureur van Red Bull Racing maakte in Austin namelijk een dure fout met de instellingen op zijn stuur. De Frans-Algerijnse coureur haalde hard uit naar de huidige FIA-reglementen, maar was zelf vergeten zijn pitstop-mapping uit te zetten. Doordat de reactie van het gaspedaal tijdens de hele tweede stint werd beperkt, verloor hij naar eigen zeggen een seconde per ronde. Lees hier het hele artikel over de fout van Isack Hadjar in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

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