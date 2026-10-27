Dan Towriss, de CEO van TWG Motorsports dat het Formule 1-team van Cadillac aanstuurt, sluit niet uit dat we Colton Herta volgend jaar op de F1-grid zullen zien. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten erkende de topman dat de Amerikaanse test- en reservecoureur nog altijd in beeld is voor een racezitje in 2027. Op de directe vraag of Herta volgend seizoen alsnog een kans krijgt bij de debuterende renstal, antwoordde Towriss bij SiriusXM: "Ja, er is altijd een kans."

Die uitspraak volgt nadat teambaas Marcin Budkowski aan het begin van het raceweekend op het Circuit of the Americas weigerde de contractsituatie van de huidige coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez te bevestigen. Volgens Towriss staan beide routiniers wel degelijk onder contract, maar worden de prestaties van in ieder geval de Fin op dit moment intern onder de loep genomen. "Ik denk dat we de komende weken meer kunnen vertellen over wat we gaan doen met de coureurs. Uiteraard hebben we 'Checo' en Valtteri onder contract en we zijn geweldig blij met wat ze doen. Valtteri heeft natuurlijk een paar races gehad waarin hij tekortkwam qua racetempo, dus daar praten we over en we zullen zien wat er gebeurt", zo legde de topman uit.

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Herta heeft nog superlicentie nodig gedurende teleurstellend F2-seizoen

Om volgend jaar daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een stoeltje in de koningsklasse, heeft Herta nog wel een superlicentie nodig. De negenvoudig IndyCar-racewinnaar die momenteel een lastig Formule 2-debuutseizoen meemaakt, kwam afgelopen weekend tijdens de eerste vrije training in Texas in actie voor Cadillac om extra licentiepunten te verzamelen, aangezien een vereiste eindklassering in de Formule 2 met een negentiende plek in de tussenstand niet meer haalbaar is.

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"Met pieken en dalen. Vooral dalen, als ik eerlijk ben", blikte Herta terug op zijn seizoen in de opstapklasse. "Ik denk dat het Formule 2-verhaal teleurstellend is geweest. Dus telkens wanneer ik deze kansen [in vrije trainingen] in de Formule 1-auto krijg en me daarop kan concentreren en er veel energie in kan steken, is dat erg leuk. Maar we hebben nog twee weekenden in de Formule 2 te gaan en dat gaat veel tijd en voorbereiding kosten."