Derek Chang heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan over hoe de koningsklasse vandaag de dag wordt beleefd. De CEO en president van Formule 1-eigenaar Liberty Media stelt dat liefhebbers niet meer elke Grand Prix hoeven te kijken om zich supporter te mogen noemen. Dat liet de topman weten in gesprek bij 'Formula One's Premium Playbook', een evenement van Axios en The Race in Austin.

De manier waarop het publiek de autosport volgt is volgens Chang flink veranderd. Tegenwoordig draait het vooral om de dagelijkse betrokkenheid buiten de baan. "Je denkt niet meer aan de Formule 1 als iets waarvoor je naar elke race moet gaan of elke race op televisie moet kijken om fan te zijn, toch?", begon de bestuurder. "We zouden het geweldig vinden als iedereen die bij de Formule 1 betrokken is de sport 24 uur per dag volgt, naar elke race gaat of elke race op tv kijkt, maar we weten dat dat niet gaat gebeuren, toch? Maar één van de belangrijke cijfers is dat we honderden miljoenen fans hebben, en zestig procent van die fans is dagelijks betrokken bij de Formule 1."

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Samenwerking met Apple TV

De topman van Liberty Media deed zijn uitspraken toen de vijfjarige samenwerking met Apple TV ter sprake kwam. Het streamingplatform heeft dit seizoen in de Verenigde Staten de exclusieve uitzendrechten overgenomen van ESPN, waardoor de Formule 1 daar nu achter een flinke betaalmuur zit. Het ecosysteem van Apple biedt volgens de topman mogelijkheden om het publiek te bereiken via onder andere Apple News, de Apple Store en de iPhone. "Destijds zeiden we: 'Kijk, wat we zoeken gaat verder dan het traditionele bereik van uitzendingen, de manier waarop we kijkcijfers jarenlang hebben gemeten, of eerlijk gezegd betrokkenheid, en dat is nu de belangrijkste maatstaf'", legde Chang uit.

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Dalende of stijgende kijkcijfers?

Over hoe het daadwerkelijk zit met de kijkcijfers op het streamingplatform, lopen de metingen en meningen overigens uiteen. Tv-analysebedrijf Samba meldde in augustus namelijk dat het bereik per huishouden bij acht van de negen geanalyseerde races is gedaald, waaronder met 68 procent in Miami en 66 procent in Monaco. Apple-vicepresident Eddy Cue heeft het daarentegen over "een aanzienlijke groei van tientallen procenten op de racedag, en belangrijker nog op zaterdagen". Chang is zelf in ieder geval erg te spreken over de huidige koers met het technologiebedrijf: "We verwachtten een geweldige partner te krijgen. Ze presteerden precies zoals we dachten, en eerlijk gezegd zelfs beter."