McLaren heeft Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin de opdracht gegeven om zijn teamgenoot Lando Norris voorbij te laten. Volgens teambaas Andrea Stella was die positiewissel vooraf al besproken, omdat de baan op het Circuit of The Americas nu eenmaal veel beter aansluit bij de rijstijl van de Brit.

Piastri begon vanaf de zevende stek aan de race, pal voor zijn teamgenoot op de achtste plaats. In de eerste zeven ronden verloor de Australiër echter gemiddeld bijna een seconde per ronde op koploper Kimi Antonelli en moest hij ook twee tienden toegeven op George Russell. Nadat Norris zich over de boordradio beklaagde dat hij werd opgehouden, ruilden de twee in de eerste bocht van de achtste ronde van plek. Slechts zeven ronden later had de Brit al een gat van vier seconden geslagen.

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Stella wijst naar 'superkrachten'

Dat duidelijke verschil in snelheid had volgens Stella alles te maken met het aanpassingsvermogen van beide coureurs. "We hadden tijdens het weekend gezien dat Lando iets sneller was dan Oscar. Dit is een circuit waarop Lando uitblinkt en juist een van de circuits waarop Oscar wat meer moeite heeft", zo legt de Italiaanse teambaas uit. "Dit jaar is het vooral voor Oscar lastig, omdat Oscars superkracht is om op te bouwen. Zodra hij referentiepunten creëert, kan hij ronde na ronde heel effectief opbouwen. Maar hier is elke ronde anders, dus dit zijn omstandigheden die Oscar op de proef stellen en eigenlijk de omstandigheden waarin Lando zijn eigen superkracht gebruikt: zich heel goed aanpassen aan de omstandigheden, vooral wanneer de auto glijdt."

Het plan voor een vroege wissel lag dan ook al voor de start van de race op tafel, zeker na de onderlinge botsing in de slotronde van de sprintrace in Singapore eerder deze maand. "Dus met die context hebben we voor de race besproken dat als Lando achter Oscar zou zitten en Oscar de auto's voor hem niet kon bijhouden, we Lando dan een kans of mogelijkheid konden geven om te zien of we de auto's voor ons konden aanvallen - en dat is wat we hebben gedaan", zo vervolgt Stella zijn verhaal.

De teambaas maakt duidelijk dat het teambelang momenteel vooropstaat. "En vooral na Singapore hebben we extra benadrukt hoe belangrijk het is dat we allemaal samen McLaren helpen terug te keren naar de positie die we willen hebben: Oscar en Lando op de eerste startrij in de kwalificatie, vechtend om de zege, waarna we de interne strijd managen. Maar tot dat moment moeten we met zijn allen de lijn van McLaren terug naar voren ondersteunen."